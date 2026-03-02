Nuevamente, Colombia figurará en 2026 entre los países de América Latina con mayor cantidad de días festivos en el calendario, ya que este año habrán 18 feriados oficiales, de los cuales 15 se convertirán en fines de semana largos gracias a la llamada Ley 51 de 1983, conocida como ‘Ley Emiliani’.

Cabe señalar que esta normativa permite trasladar al lunes varias celebraciones de carácter religioso y cívico que originalmente caen entre semana, con el propósito de alargar los días de descanso para fomentar la integración familiar y la reactivación del turismo en el país.

Para este 2026, en marzo se celebrará el Puente de San José, del 21 al 23, que coincide con la temporada previa a la Semana Santa, un periodo de alta movilidad en aeropuertos y terminales terrestres de Colombia.

Seguidamente, la Semana Santa, del 2 al 5 de abril, impulsada por el Jueves y el Viernes Santo, tendrá su puente festivo, ya que en el país hay muchas ciudades con alta tradición católica.

En mayo, los festivos serán dos: el del Día del Trabajo, del 1 al 3, y el de la Ascensión, del 16 al 18.

luego, junio será el mes con mayor número de puentes: Corpus Christi (6 al 8), Sagrado Corazón (13 al 15) y San Pedro y San Pablo (27 al 29). Junio se convierte en uno de los meses más atractivos para el sector turístico y hotelero por la cantidad de descansos.

En julio y agosto habrá celebraciones patria y de conmemoración nacional. Entre ellas, el Puente de la Independencia, del 18 al 20 de julio, la Batalla de Boyacá (7 al 9 de agosto) y la Asunción (15 al 17 de agosto).

Octubre por su parte contará con un puente del 10 al 12, fecha designada para reconocer la diversidad cultural y étnica con la Independencia del país.

En noviembre habrá dos fines de semana largos: el de Todos los Santos, del 31 de octubre al 2 de noviembre, y el de la Independencia de Cartagena, del 14 al 16,

Finalmente, diciembre cerrará el calendario de festivos con el Puente de Navidad, del 25 al 27, tradicionalmente uno de los periodos con mayor movimiento comercial y de viajes familiares.