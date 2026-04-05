La tripulación de la misión Artemis II, ha superado más de la mitad de su trayecto hacia la Luna y, por primera vez, pudo observar directamente la cara oculta del satélite natural, durante un recorrido en el que también ha realizado verificaciones técnicas y actividades operativas a bordo de la cápsula Orión.

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Los cuatro astronautas se encuentran a un día de llegar a su objetivo para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo. El sobrevuelo lunar de la misión Artemis II está previsto para este lunes 6 de abril y se perfila como uno de los momentos centrales del viaje, con horarios definidos dentro de la trayectoria de la nave.

En esa nueva fase, la tripulación se prepara para una serie de maniobras y observaciones que marcarán el avance del recorrido, y su principal objetivo de viaje hacia el satélite natural.

La astronauta de la Nasa Christina Koch, la única mujer del Artemis II, relató, en una entrevista concedida a ‘NBC News’ desde el espacio, la experiencia de observar la Luna desde la ventanilla de la cápsula Orión, destacando las grandes diferencias respecto a la apariencia que se percibe desde la Tierra.

“Las zonas más oscuras simplemente no parecen estar en el lugar correcto. (…) Y hay algo en uno mismo que percibe que esa no es la Luna que está acostumbrado a ver”, manifestó Koch.

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La astronauta añadió al medio antes citado que, junto a sus compañeros de tripulación (Víctor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen), compararon lo observado con material de referencia para identificar las regiones visibles desde su posición en el espacio.

“Esa es la cara oculta. Es algo que nunca habíamos visto antes”, enfatizó la única mujer de la tripulación.

La astronauta destacó que dentro de la nave Orión han podido realizar las actividades humanas con normalidad, así como descansar bien.

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Asimismo, durante el viernes y el sábado, los astronautas mantuvieron comunicaciones con sus familiares, lo que fue descrito por el astronauta Wiseman como uno de los momentos más relevantes del viaje.

“Fue algo surrealista. Por un instante, volví a reunirme con mi pequeña familia. Fue, sencillamente, el mejor momento de toda mi vida”, dijo.

¿En qué horarios está previsto el sobrevuelo lunar?

De acuerdo a lo informado por la NASA, a las 12:41 a. m. ET del lunes (11:41 p. m. hora colombiana de este domingo), se prevé que la nave entre en la esfera de influencia lunar, momento en el que la gravedad de la Luna superará a la de la Tierra.

El sobrevuelo lunar está programado para el mismo día, el 6 de abril, con una duración estimada de seis horas, a partir de las 2:45 p. m. ET (1:45 p. m. hora colombiana). La tripulación observará durante este periodo regiones de la superficie de la Luna que no son visibles desde la Tierra, debido a la orientación permanente de la cara oculta.