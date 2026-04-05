El conteo se cerró y el nombre de Shakira está más cerca que nunca de entrar en una de las vitrinas más importantes de la música mundial, el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Este sábado 4 de abril terminó la votación del público, una fase que, aunque no define por sí sola el resultado final, sirve como termómetro del impacto de los artistas. En ese escenario, la barranquillera logró más de 738 mil votos, suficientes para ubicarse en el cuarto lugar entre los nominados de 2026.

El listado fue liderado por New Edition, seguido por Phil Collins y Pink. Sin embargo, la posición de Shakira cobra relevancia al superar a figuras históricas como Oasis, Iron Maiden y Sade.

Detrás de esos votos hubo una movilización global de seguidores y el apoyo de personalidades influyentes. El guitarrista Nile Rodgers, así como las actrices Jessica Alba y Eva Longoria, se sumaron a impulsar su candidatura.

Pero la historia no termina con este resultado. La elección final depende de un comité de expertos que evalúa la trayectoria, la influencia y el aporte de cada artista a la cultura del rock. Es decir, más allá de la popularidad, lo que se analiza es el legado.

Lea: Nueve millones de inscritos en la preventa para los conciertos de Céline Dion

En ese punto, la artista colombiana tiene un recorrido sólido. Con más de 30 años de carrera, ha logrado posicionar la música latina en escenarios globales, combinando sonidos y estilos que han marcado distintas épocas.

Además, cumple con el requisito de antigüedad exigido por el Salón, ya que sus primeros trabajos superan los 25 años, con discos como Pies Descalzos dentro de su catálogo.

Lea: ¡Orgullo que nos llega hasta la luna!, los seis colombianos que hacen parte de la misión Artemis II

Si el resultado le favorece, Shakira haría historia al convertirse en la primera mujer de habla hispana en ingresar a este selecto grupo, siguiendo el camino que abrió Carlos Santana en 1998.

Por ahora, todo queda en manos del comité. En las próximas semanas se conocerán los nombres definitivos y la fecha de la ceremonia, prevista, como es tradición, para los últimos meses del año. Mientras tanto, la posibilidad de ver a una artista colombiana en ese escenario ya no suena lejana, sino cada vez más real.