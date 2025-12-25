Esta Navidad, Shakira habló de educación, y lo hizo para celebrar lo que ella misma llamó su mejor regalo: la graduación de 415 estudiantes de los colegios de la Fundación Pies Descalzos, ubicados en La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena.

La noticia la compartió a través de sus redes sociales, acompañada de imágenes de las ceremonias de grado. En cada fotografía se logra ver a jóvenes con toga y sonrisa, familias orgullosas y maestros que despiden a sus estudiantes después de años de acompañamiento. Para la artista barranquillera este es el reflejo de sueños que avanzan y de futuros que empiezan a construirse desde ahora.

“Bueno, ya yo recibí mi mejor regalo de Navidad, que son estos cuatrocientos quince graduados de nuestros colegios Pies Descalzos de La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena. Cuatrocientos quince sueños que se realizan, cuatrocientos quince futuros que ya son presentes”, dijo en el video publicado.

Entre los 415 graduados hay jóvenes con intereses distintos y caminos variados. Algunos quieren ser ingenieros, otros economistas, artistas, músicos o administradores. Esa diversidad refleja el enfoque de los colegios Pies Descalzos, donde la educación ayuda a cada estudiante a descubrir su talento. De acuerdo con la Fundación, cerca del 75 % de estos egresados continuará sus estudios en la educación superior.

“Felicidades a todos nuestros graduados, a todos nuestros estudiantes y también al equipo de la Fundación que los ha acompañado desde que eran pequeñitos hasta ahora que se gradúan de la secundaria y que están listos para realizar sus metas en la vida. Los quiero mucho”, concluyó la barranquillera.

Esta promoción se suma a más de 1.500 jóvenes que han logrado culminar la secundaria gracias al crecimiento de la Fundación en distintas regiones del país. En los últimos años, Pies Descalzos ha fortalecido su presencia con nuevas instituciones educativas, especialmente en comunidades vulnerables y territorios afectados por la violencia y la desigualdad.

Uno de los proyectos más recientes es la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos Villas de Aranjuez, en Cartagena. Se trata de un colegio moderno, con amplios espacios, laboratorios, biblioteca, comedor escolar y zonas deportivas, diseñado para atender a cerca de 960 estudiantes.

A esto se suma la construcción de un megacolegio en Tibú, Norte de Santander, que pronto beneficiará a más de 900 jóvenes en una región que por años ha vivido el conflicto armado.

Durante 2024, acompañó a más de 28.000 estudiantes en 24 municipios del país y desarrolló varios programas enfocados en arte, emprendimiento juvenil y convivencia.

Desde su creación, la Fundación Pies Descalzos ha construido o intervenido 19 colegios y planea abrir cuatro más en el corto plazo. Su inversión histórica supera los 136.000 millones de pesos y, a lo largo de los años, ha beneficiado de manera directa a más de 224.000 niños y jóvenes, además de miles de familias en todo el país.