Una verdadera tragedia se ha conocido en las últimas horas, tras la muerte a los 26 años de la actriz Imani Dia Smith, quien perdió la vida de forma violenta a manos presuntamente de su pareja.

La víctima, quien saltó a la fama hace ya tiempo por dar vida al personaje de Nala en el musical de El Rey León que se representa en Broadway, fue apuñalada en su casa de Edison, Nueva Jersey, en la mañana del pasado domingo.

Tal y como recoge la prensa estadounidense, fue una llamada a los servicios de emergencia en torno a las 09:00 horas los que alertaron de su situación, siendo trasladada después al Hospital Universitario Robert Wood Johnson de Nuevo Brunswick sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida.

Dos días después, el martes, su pareja Jordan D. Jackson-Small (35 años) era detenido por los agentes, siendo acusado de asesinato en primer grado. Un arresto que se producía tras las heridas mortales por arma blanca que le habría hecho a la joven, según la fiscal del condado de Middlesex, Yolanda Ciccone, y el jefe del departamento de Policía, Thomas Bryan. Del mismo modo, también se han presentado cargos contra él por poner en peligro la integridad física del hijo pequeño de la intérprete, quien habría estado presente en la escena del crimen.

Kira Helper, tía de Imani, ha abierto un esquela de su sobrina en la página web GoFundMe, destinada a recaudar fondos para ayudar a la familia y pagar los costos funerarios por la fallecida. “Deja atrás a un niño de tres años, a sus padres, Monique y Rawni, a sus dos hermanos menores, amigos y una comunidad de fans que la quería muchísimo”, decía con gran pesar y tristeza su familiar. “Tenía toda la vida por delante y era una persona vivaz, cariñosa y de un talento increíble. Una auténtica artista repleta de alegría, creatividad y luz”, ha apostillado en su mensaje, donde también señala directamente como culpable de los hechos a la pareja de Smith.

“Los fondos recaudados ayudarán a cubrir los gastos inmediatos y continuos que conlleva un golpe de esta magnitud”, explica su tía, poniendo especial foco en los cuidados y atención del ahora huérfano.