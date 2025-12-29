La edición 68 de la Feria de Cali, que se cumple por estos días, sirvió como marco para que el cantante chiriguanero Rafa Pérez oficializara su unión junto al acordeonero Sergio Luis Rodríguez.

De esta manera, se da inicio a una nueva etapa musical que surge desde el respeto, la afinidad artística y una visión compartida del vallenato, según explicó el propio artista.

“Le damos la bienvenida formalmente a nuestro amigo Sergio Luis Rodríguez, ustedes lo conocen, un aplauso por favor. Gracias por aceptar la invitación Checho”, dijo Rafa Pérez sobre este hecho que era un secreto a voces que se había intensificado en los últimos días.

Sergio Luis cuenta con una destacada trayectoria como acordeonero y compositor, respaldada por un importante palmarés: cuatro veces ganador del Grammy Latino, y Rey Vallenato en varias categorías del Festival de la Leyenda Vallenata, incluida la de profesional en 2009, consolidándose como una de las figuras más respetadas del acordeón en el vallenato contemporáneo.

“Gracias por acogerme con tanto amor , tanto respeto , tanta admiración…es lo que más me ha llenado y llevado a tomar la decisión. La música sigue su curso y habla por sí sola cuando ponemos a Dios como primero en nuestras vidas y al final , cuando todo se alinea a su voluntad , se cumple el verdadero propósito por el cual estamos en la tierra !!! Vamos con todo”, respondió Checho.

Esta nueva etapa se fortalece además con la continuidad de Juank Padilla, acordeonero que ha acompañado a Rafa Pérez durante poco más de 10 años, siendo pieza fundamental en la consolidación de su carrera y en el desarrollo de éxitos nacionales como “Si no me falla el corazón”, “Ella es la que Manda”, “Demente”, “A tu ladito”, entre otros.

Con esta unión Rafa Pérez cierra con broche de oro un año exitoso y da inicio a un 2026 cargado de expectativa e ilusión por parte de los seguidores de ambos, quienes desde ya esperan una etapa llena de música y sorpresas, motivo principal que dio origen a esta unión musical.