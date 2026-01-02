Las redes sociales estallaron tras el inesperado reencuentro entre Westcol y Aida Victoria Merlano, quienes volvieron a verse públicamente luego de años de distanciamiento.

Nadie se imaginaba que este 2026 comenzaría con el encuentro de esta pareja. La transmisión en vivo fue realizada por el creador de contenido antioqueño, convirtiéndose en uno de los streams más comentados del inicio de año.

Miles de espectadores se conectaron pues esperaban escuchar, por primera vez, una conversación directa y sin filtros entre ambos. Los dos decidieron dejar atrás las peleas y hablar con honestidad los motivos que llevaron al fin de su relación.

Desde la llegada de Aida al stream, la tensión fue evidente. Tanto ella como Westcol admitieron sentirse nerviosos al compartir nuevamente un espacio frente al público.

A pesar de la expectativa de algunos seguidores, Westcol fue claro al afirmar que el propósito del encuentro no era retomar una relación sentimental con la influencer barranquillera. Según explicó, la transmisión tenía un significado más profundo, enfocado en el cierre emocional y el perdón, más allá de cualquier reconciliación amorosa.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el streamer confesó que, durante mucho tiempo, mantuvo la ilusión de volver a estar con Aida. Sin embargo, aseguró que esa esperanza desapareció tras el nacimiento del primer hijo de la creadora de contenido.

“Siempre guardé una esperanza, no me importaba con quién estuvieras. Pensé que en algún momento nos volveríamos a encontrar, pero cuando nació tu hijo fue muy duro para mí”, expresó Westcol.

Asimismo, el antioqueño destacó que se alegra de ver a Aida cumpliendo su sueño de ser madre, pues era lo que más deseaba en el mundo.

Por su parte, Aida Victoria Merlano también compartió su versión y habló del impacto que le generó recibir un mensaje de felicitación por parte de Westcol tras el nacimiento de su hijo. La influencer confesó que esas palabras la conmovieron profundamente.

“Cuando me escribiste, lloré durante dos días. Me alegró que lo hicieras desde el cariño, pero al mismo tiempo me dolió, porque siento que nos perdimos porque no supiste valorar mi amor”, expresó Aida.