La relación entre los actores Kit Harington y Rose Leslie pasó de la ficción a la vida real. Esta historia de amor, que nació en la serie ‘Game of Thrones’ hace 14 años, se convirtió en una de las más queridas de la pantalla grande.

En la actualidad, son padres de dos hijos y priorizan un vínculo real que se consolidó con matrimonio, familia y una vida privada lejos de los reflectores. Ambos se conocieron durante el rodaje de la segunda temporada de esta serie de HBO.

Hoy en día consolidan una de las parejas más reconocidas del Reino Unido, y aunque los esposos se manejan bajo perfil protegiendo su intimidad, sus seguidores han podido conocer ciertos detalles de este idílico amor y celebrar la unión.

El primer acercamiento entre los actores ocurrió antes del salto a la fama internacional, y desde entonces el público los asocia inmediatamente con Jon Snow e Ygritte.

“Nos conocíamos antes de empezar a trabajar juntos en Game of Thrones. Siempre fue un privilegio trabajar junto a él y una bendición que nos lleváramos bien en la vida real, porque hacía que nuestros personajes fueran más creíbles”, relató Rose Leslie a la revista ‘People’.

Por su parte, Kit Harington relacionó el inicio de su romance con la actriz en un recuerdo concreto del set. En una entrevista con ‘Business Insider’ narró: “En una prueba de vestuario recuerdo que me ofreció una galleta de jengibre y le dije: ‘¡Sí, por favor!’. Recuerdo volver a casa y decirle a mi mejor amiga: ‘¡Dios mío, creo que encontré a la indicada!’”.

Tiempo después, el personaje de Ygritte salió de la historia, y ambos intentaron mantener su relación fuera del foco público, aunque en 2012 circularon imágenes de la pareja en redes sociales.

Fue solo hasta 2016 que se confirmó la relación entre los actores, quienes aparecieron juntos en la alfombra roja de los Premios Olivier.