La influencer y figura de la televisión mexicana Fernanda Moreno, reconocida por su participación en realities como Acapulco Shore y La Isla, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Chayanne conmueve al visitar a fan con cáncer en el hospital que no pudo ir a su concierto: “Te vine a saludar personalmente”

Así se cuida Millie Bobby Brown fuera del set de Stranger Things: yoga y buena alimentación

Westcol y Aida Victoria Merlano se reencontraron en un stream y hablaron de su ruptura: “Siempre guardé una esperanza”

El pasado sábado 3 de enero, la creadora de contenido reveló públicamente el fallecimiento de su hijo Atlas, de dos meses, ocurrido el pasado 25 de diciembre.

A través de sus historias de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, la joven de 28 años compartió un emotivo mensaje en el que expresó su agradecimiento por el breve tiempo que pudo compartir con su bebé, a quien describió como una bendición que transformó su vida.

En su publicación, Fernanda pidió respeto y comprensión ante el duelo que atraviesa junto al padre del menor. Sin entrar en detalles médicos, la influencer destacó que la partida de Atlas dejó un vacío profundo, pero aseguró encontrar consuelo en la idea de que su hijo “está en un lugar mejor”.

“Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre. Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, escribió.

Atlas nació el 9 de octubre, y desde entonces Fernanda había compartido momentos íntimos de su maternidad, mostrando tanto la alegría como los retos de convertirse en madre primeriza. Al cumplirse el primer mes de vida del bebé, la influencer había publicado un mensaje honesto sobre el cansancio, los cambios físicos y emocionales, pero también sobre el amor profundo que sentía por su hijo.

Cientos de seguidores, colegas del medio y figuras del entretenimiento expresaron su solidaridad con mensajes de apoyo, oraciones y palabras de consuelo. En su feed, Fernanda compartió imágenes de despedida junto a su pareja, incluyendo una foto en la playa.

“Atlas te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma, y el alma nunca muere…“, publicó en historias.

¿Qué se sabe sobre la causa de la muerte del bebé de Fernanda Moreno?

Hasta el momento, Fernanda Moreno no ha revelado las causas del fallecimiento de su hijo, decisión que ha sido respetada por gran parte de su comunidad digital. La creadora de contenido reiteró su petición de privacidad mientras intenta encontrar la fortaleza necesaria para seguir adelante.