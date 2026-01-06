El reality show ‘La casa de los famosos’ volverá a la pantalla del Canal RCN en 2026 con su tercera temporada.

Netflix estrenará documental de la última temporada de ‘Stranger Things’ el 12 de enero

Video: el chándal de Nicolás Maduro que convirtió al RCD Mallorca en tendencia

“Parece La Ley y el Orden”: KC Collins sobre el estreno de ‘Law & Order Toronto: Criminal Intent’

El programa se consolidó como uno de los formatos más comentados de la televisión colombiana. Luego del éxito alcanzado en 2025, el programa apostará nuevamente por figuras del entretenimiento.

RCN confirmó que el estreno oficial será el lunes 12 de enero a las 8:00 p. m., y que la conducción estará nuevamente a cargo de Carla Giraldo y Marcelo Cezán. Además de la señal tradicional, los seguidores podrán acceder al contenido a través de la aplicación oficial del canal, donde se ofrecerá cobertura extendida del reality.

En las últimas semanas, las plataformas digitales del programa se han convertido en el principal canal para revelar detalles de la nueva edición. A través de pistas, adelantos y dinámicas interactivas, el reality ha ido confirmando poco a poco a los participantes que ingresarán a la casa, generando conversación constante entre los usuarios.

Uno de los nombres que ya fue oficializado es el de Sara Uribe. La actriz y presentadora antioqueña aseguró que llega preparada para competir, dejando claro que no tolerará situaciones que considere injustas y que defenderá su postura dentro del juego, aunque intentará mantener un trato respetuoso con sus compañeros.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La casa de los famosos?

Hasta el momento, el Canal RCN ha revelado más de 15 nombres que formarán parte de esta tercera temporada. Entre los famosos ya confirmados se encuentran Mariana Zapata, Marilyn Patiño, Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Frank Luna ‘Campanita’, Johanna Fadul, Juanse Laverde y el barranquillero Juanda Caribe.

A ellos se suman siete participantes elegidos por votación del público: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban “Tebi” Bernal, Luisa Cortina, Edevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.