El pasado sábado 3 de enero el mundo se despertó con la noticia de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de los Estados Unidos.

La actriz Evangeline Lilly anuncia que tiene daño cerebral

‘Una batalla tras otra’, ‘Sinners’ y ‘Frankenstein’ triunfan en los Choice Awards

El barranquillero Juanda Caribe fue confirmado como participante de La casa de los famosos Colombia 2026

Han sido unos días de constantes noticias e imágenes que sin duda alguna quedarán para la historia. Una de esas fue la primera foto que compartió el presidente Donald Trump mostrando a Maduro rumbo a Estados Unidos.

@realDonaldTrump En la fotografía Maduro vestía un chándal de la marca Nike color gris, unos protectores de orejas, lentes y sostenía un agua. Lo que no se esperaba es que en pocas horas este ‘outfit’ se agotara en la reconocida marca deportiva.

En la fotografía Maduro vestía un chándal de la marca Nike color gris, unos protectores de orejas, lentes y sostenía un agua. Lo que no se esperaba es que en pocas horas este ‘outfit’ se agotara en la reconocida marca deportiva.

Redes sociales Chándal gris de Nike que usó Maduro tras su captura se agotó

Algunos usuarios compartieron en redes sociales el precio del chándal que era de aproximadamente 140 dólares. También indicaron que se trataba de una colección antigua pero aún así las personas lo estaban comprando.

El chándal que está dando la vuelta al mundo... también en LaLiga 👕👖#Maduro #Venezuela pic.twitter.com/8BZvZUDnXh — MARCA (@marca) January 4, 2026

Pero el pasado domingo 4 de enero, el chándal otra vez se volvió tendencia luego que el equipo de fútbol RCD Mallorca lo utilizara como indumentaria para salir del hotel hasta el estadio.

El conjunto, en tonos grises con detalles negros, solo se diferencia por el escudo del club balear, bordado en la versión deportiva. Pero obviamente el impacto fue inmediato, pues usuarios de distintas plataformas comenzaron a compartir comparaciones, memes y comentarios sobre la similitud entre la vestimenta del mandatario venezolano y la de los futbolistas del equipo español.

Se agotó el chándal Nike gris que llevaba Maduro durante su captura por Estados Unidos: este es su precio

En cuestión de horas, el chándal pasó de ser una prenda más del catálogo de Nike a un producto altamente demandado otra vez.

Indicaron en redes sociales que el chándal es fabricado con materiales reciclados, y se vende por separado: la chaqueta tiene un precio cercano a los 100 euros, mientras que el pantalón supera los 55 euros. En total, el costo ronda los 156 euros.

A ca nostra 📍 pic.twitter.com/nshPkIHRmC — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 4, 2026

Igualmente, el equipo no se ha pronunciado sobre lo ocurrido para explicar que es una mera casualidad. La marca deportiva tampoco ha descrito nada sobre el tema de su viralidad.