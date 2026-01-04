La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no solo ha sacudido el panorama político internacional, sino que también ha generado un boom a nivel comercial.

Y es que nada más y más menos que el conjunto o chándal que vestía el mandatario venezolano durante su traslado a territorio estadounidense se convirtió en tendencia global en cuestión de horas.

En las imágenes difundidas por el presidente Donald Trump y replicadas masivamente en redes sociales, Maduro aparece esposado, con la cabeza cubierta y vistiendo un chándal gris de la marca Nike. El atuendo, lejos de pasar desapercibido, llamó la atención de miles de usuarios, provocando un repunte inmediato de búsquedas y compras del conjunto deportivo.

De acuerdo con la información disponible en la tienda en línea de Nike, el chándal elaborado con material reciclado, en tonos grises con detalles oscuros quedó completamente agotado en su versión masculina en Estados Unidos pocas horas después de que las imágenes se hicieran virales. Su precio rondaba los 140 dólares, aunque en otros países aún puede encontrarse tanto en tiendas físicas como en distribuidores autorizados.

Redes sociales Chándal gris de Nike que usó Maduro tras su captura se agotó

En las redes los usuarios compararon el episodio con una estrategia publicitaria involuntaria, y también indicaron que era una colección vieja, pero aún así se vendió.

Cortesía Nicolás Maduro, capturado, en su llegada a Nueva York.

Maduro tuvo varios cambios de ropa, pues primero fue mostrado con el chándal y al llegar a Nueva York fue visto con una sudadera negra y un buzo azul. Luego, también fue visto con un buzo más grueso de color negro.