Ya casi se cumplen siete años de un momento histórico que vivió Venezuela en medio de la profunda crisis humanitaria que atravesaba, marcada por la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos, un grupo de cantantes y figuras del espectáculo venezolano protagonizó uno de los gestos culturales y solidarios más recordados de la última década.

Se trata de un gran concierto en la frontera colombo-venezolana que buscó visibilizar el drama del país en aquel entonces y apoyar a miles de ciudadanos afectados por los momentos de angustia que muchos atravesaban.

El evento, realizado en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, reunió a reconocidos artistas venezolanos e internacionales que, a través de la música, enviaron un mensaje de unidad, denuncia y esperanza frente a la situación que vivía la población bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

La jornada estuvo acompañada por el ingreso de ayuda humanitaria y la entrega de alimentos y suministros básicos destinados a venezolanos que sufrían las consecuencias de la escasez.

Ricardo Montaner, Nacho, Chyno Miranda, Danny Ocean, Carlos Vives (como invitado internacional), entre otros cantantes, subieron al escenario no solo para interpretar sus éxitos, sino para alzar la voz contra lo que calificaron como una crisis provocada por la mala gestión gubernamental.

Muchos de ellos coincidieron en que el concierto no tenía fines partidistas, sino un objetivo humanitario, el cual era dar visibilidad internacional al sufrimiento del pueblo venezolano.

Durante el evento y en los días posteriores, imágenes de largas filas de ciudadanos esperando alimentos y ayuda recorrieron el mundo, convirtiéndose en un símbolo del colapso económico y social que empujó a millones de venezolanos a emigrar.

La frontera como escenario del éxodo

El concierto se desarrolló en un momento en que la frontera era testigo diario del éxodo masivo de venezolanos que cruzaban a pie hacia Colombia en busca de comida, trabajo o atención médica.

Para muchos de ellos, la ayuda recibida y el respaldo de artistas reconocidos, representó no solo un alivio momentáneo, sino también un mensaje de que su situación no estaba siendo ignorada.

Algunos músicos incluso acompañaron la distribución simbólica de alimentos y participaron en encuentros con migrantes, reforzando la idea de que el arte también puede ser una herramienta de acción social.

Un antecedente que cobra vigencia hoy

Años después, y tras los recientes acontecimientos políticos que han vuelto a colocar a Venezuela en el centro de la atención mundial, aquel concierto en la frontera es recordado como un precedente clave del compromiso de los artistas venezolanos con su país.

Para muchos, fue una de las primeras ocasiones en que figuras del entretenimiento asumieron públicamente un rol activo frente a la crisis, desafiando críticas y posibles represalias.

Hoy, ese episodio permanece en la memoria colectiva como un acto de solidaridad que trascendió la música y que evidenció cómo la cultura puede convertirse en un altavoz frente a la injusticia y el abandono estatal. Hoy Venezuela celebra la captura Nicolás Mapduro.