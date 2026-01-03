Radiante, segura, profesional y con una voz que transmite fuerza y sentimiento, Laura Hamburger, más conocida como ‘La China’, se abre camino como solista en la música vallenata luego de haber sido parte de la agrupación ‘Zona 8’.

‘La China’ es una mujer barranquillera que representa este género y lo hace con pasión, autenticidad y orgullo por sus raíces. Su estilo se destaca por la esencia del vallenato clásico, pero agregándole su toque moderno que refleja la nueva generación de voces femeninas en el Caribe colombiano.

Esta vez, la intérprete presenta oficialmente un proyecto que pondrá a cantar a toda la región. ‘Marcando Terreno’ es un proyecto que hace parte de una producción que agrupa canciones de amor, despecho y soltería, reflejando la versatilidad que posee y que sin duda ha hecho conectar al público con las emociones que genera cada una de ellas.

En conversación con EL HERALDO, Laura Hamburger contó los detalles de esta nueva etapa de su carrera musical y cómo piensa seguir posicionándose en el mundo de la música y el vallenato.

Experiencias vividas

Laura Hamburger se define como una mujer soñadora, auténtica, que cree y está segura de que tiene una voz auténtica para mostrar las raíces de su tierra, todo eso que hace a los barranquilleros especiales y lo que los caracteriza, pero también para enseñarles a las mujeres de hoy en día y a las niñas que sí pueden cumplir todos sus sueños. Sus experiencias más significativas se dieron durante los años que hizo parte de la agrupación ‘Zona 8’.

“Esta experiencia con Rolando realmente fue maravillosa; ahí aprendí muchísimas cosas, experimenté muchas emociones: ansiedad, alegría, angustia, satisfacción, preocupación, estrés, de todo un poco; pero yo creo que finalmente ahí obtuve las bases para seguir creciendo y poder dar hoy este paso en mi vida musical”, contó Hamburger.

En diciembre de 2024, la artista tomó la decisión de volar más alto y el 5 de enero del 2025 tuvo su última presentación con la agrupación vallenata.

Según contó, también uno de sus más grandes anhelos es ser madre y tener una familia. Por ello, mencionó que por su edad, ya era tiempo de tomar un camino distinto.

“La música no es una carrera fácil, es de tiempo, es de esfuerzo y en algún momento, Dios decidirá cuándo sucederá, pero ya tengo 30 años y también me gustaría tener un hogar, una familia y tener hijos, entonces ya dimos ese primer paso y siento que me ha ido muy bien”, agregó.

Su nueva apuesta

‘Marcando Terreno’ es el álbum de ‘La China’ y está compuesto de ocho canciones llenas de sentimiento. Es una variedad de emociones, ya que sus canciones se mueven entre el despecho, el amor y la alegría, entre otras.

“Estas canciones de mi álbum son de la autoría de reconocidos artistas del vallenato moderno. Tenemos ‘La innombrable’ de Carlos Rueda, ‘Marcando terreno’ de Miguel Mateo, ‘Mala paga’ de Marco Romero, ‘Sola estoy’ de Rolando Ochoa, ‘Tú mi traga’, de mi autoría, ‘Maquiavelo’ de Imera Mejía, ‘Vete por aquí’ de Deiner Chamorro y Miguel Mateo, y ‘20 pa’ la 1’ de Deiner Chamorro y Dilan Suárez. La producción del disco estuvo a cargo de Marlon Gutiérrez y Yeider Amaya”, explicó.

Con este nuevo álbum, Laura espera ganarse un Grammy y afirmó que dejará de limitarse por sus sueños y a luchar para que cada uno de ellos se haga realidad.