El giro que dio la historia del estadounidense Tylor Chase, quien en su adolescencia fue una estrella del famoso canal Nickelodeon y ahora vive en condición de calle, sigue impactando a los televidentes que lo recuerdan por su participación en varias series de televisión.

Redes s Tylor Chase, recordado actor de Nickelodeon, otra vez aparece viviendo en la calle y genera preocupación

Fue a principios de los años 2000 cuando Tylor Chase se dio a conocer a nivel internacional por su actuación en una de las series más exitosas de Nikelodeon, denominada El manual de supervivencia de Ned, en la que tres adolescentes compartían consejos y trucos para sobrevivir a la secundaria.

Tras su paso por la serie juvenil, Chase tuvo participaciones en distintos proyectos televisivos y cinematográficos, además de incursionar en el doblaje de videojuegos. Sin embargo, con el paso de los años, su presencia en la industria fue disminuyendo hasta desaparecer casi por completo del ámbito público.

En 2014 intentó retomar el contacto con la audiencia a través de YouTube, espacio en el que compartía textos poéticos y pequeñas interpretaciones. Esa etapa también fue breve y concluyó en 2021, cuando dejó de publicar contenido sin ofrecer explicaciones.

No se sabe qué pasó con él, pero en años posteriores -hasta la actualidad- se le ha visto en condición de calle en el estado de California (EE. UU.), generando gran preocupación entre sus admiradores.

En las últimas semanas fue difundido en redes sociales un video en el que se ve al actor en las afueras de un almacén, con un aspecto deteriorado, ropa sucia y desgastada, y aparentemente bajo el influjo de sustancias.

Cuando es cuestionado sobre quién es, él mismo confirma su identidad: “¿Actuaste para Disney Channel?”, le pregunta una mujer. A lo que él corrije: “Nickelodeon”, para después dar el nombre del programa.

Rechaza ayuda

Muchas personas en redes sociales han pedido que las autoridades estadounidenses le brinden ayuda a Tylor Chase y otras incluso han realizado campañas para darle apoyo económico.

Sin embargo, Ryan Railsback, oficial de Información Pública del Departamento de Policía de la ciudad de Riverside, en California, aseguró al medio ‘TMZ’ que sí se le ha ofrecido apoyo a Chase, pero él la ha rechazado.

Captura de pantalla El actor Tylor Chase, ha sido visto nuevamente en condición de calle.

Según el oficial de Información Pública, los agentes de la policía de Riverside conocen bastante bien al actor, pues deambula por las calles y muestra buen comportamiento cuando es abordado por la autoridad.

Dijo que en varias ocasiones la división especial de la Policía que trabaja con personas en condiciones vulnerables se le ha acercado con la intención de brindarle ayuda a través de los servicios de salud mental, tratamiento por adicciones y refugio temporal, pero Tylor Chase no ha aceptado.

“En última instancia, es él quien decide si recibe alojamiento o tratamiento”, sostuvo Railsback a ‘TMZ’.