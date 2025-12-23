Los Premios India Catalina, el máximo galardón de la excelencia audiovisual en Colombia e Iberoamérica y países con producción de contenido hispanohablantes cómo Estados Unidos, anunció la apertura de su convocatoria 2026.

Bajo la premisa de una industria cada vez más convergente, el certamen presenta una renovación metodológica que garantiza transparencia, rigor técnico y una representación genuina de los nuevos lenguajes narrativos.

La edición 42 no solo celebra la televisión tradicional, sino que se consolida como el epicentro donde convergen el cine de plataforma, los contenidos digitales y el talento regional.

Con la implementación de 71 categorías, el premio responde a las demandas de un sector en constante evolución, integrando de manera definitiva formatos como el podcast, la ficción vertical y la producción sostenible.

Henry Palencia Martínez, Director Ejecutivo de los Premios India Catalina, enfatizó la profesionalización del proceso: “El fortalecimiento que proyectamos para 2026 se basa en la validación técnica. Contamos con el respaldo de más de 12 gremios y asociaciones nacionales e internacionales —como la ACCA, ADFC, Premios Platino y FIPCA— para actuar como curadores. Estamos alineando nuestros procesos a los más altos estándares internacionales para asegurar que cada estatuilla entregada sea el resultado de un consenso experto e independiente”.

Por su parte Margarita Díaz, Directora del FICCI, destacó la importancia de esta evolución bajo el nuevo enfoque de la marca:“Estamos trazando un camino claro hacia 2026 bajo el concepto de destacar las diferentes voces de la industria . Queremos que los India Catalina sean el lugar donde convergen las voces que definen la industria audiovisual hoy. Es una invitación a que todos los creadores, desde las plataformas hasta los formatos emergentes, se reconozcan en un solo ecosistema de excelencia”.

Consolidación metodológica y transparencia

Para garantizar la equidad, los premios mantienen sus tres etapas de selección (Pre-nominados, Nominados y Ganadores) pero robustecen el sistema de votación. Los Miembros Acreditados de la Industria tendrán un peso del 90% en la elección, mientras que el público mantiene un 10% decisivo en las categorías de industria y el 100% en las categorías de votación popular.

Novedades 2026: Sostenibilidad, streaming y formatos verticales

Entre las incorporaciones más destacadas para esta edición se encuentran:

Contenidos con Producción Sostenible: incluye el reconocimiento a los contenidos con compromiso ambiental durante los rodajes. Esta iniciativa se desarrolla en alianza con la organización Green Projections.

Universo Digital: Se crearon categorías específicas para Vodcast Conversacional, Temático y Producción Radiovisual/Streamcast. Aunque la selección de los destacados en estas áreas corre por cuenta de un panel de expertos, queremos integrar a la audiencia en esta edición. Por ello, hemos habilitado una categoría especial definida totalmente por el voto popular: Vodcast Favorito del Público.

Narrativas Modernas: Ingresan las categorías de Serie de Ficción Vertical y Corto Vertical, adaptándose a los consumos en dispositivos móviles.

Cine en pantallas chicas: Se robustecen las categorías de largometraje, cortometraje y serie documental para plataformas y televisión.

Expansión Iberoamericana: Las series de ficción web se abren a toda la región, consolidando el liderazgo de los premios en el mundo hispanohablante.

Mayor participación del público

Los Premios que se entregan en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena,que se llevará a cabo del 14 al 19 de abril, el público también gana terreno.

En esta edición, el comité de selección contará con la participación de cinco representantes del público: dos por concurso en redes sociales y tres creadores de contenido especializados.

Esto reafirma el compromiso de hacer de la audiencia una parte esencial de la conversación audiovisual. En la etapa de los pre-nominados, pronto se dará a conocer en las redes sociales de los Premios y en el sitio web la dinámica de participación para los dos candidatos seleccionados a través del concurso.

