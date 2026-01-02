Con el arranque del mes de enero, temporada en la que muchas personas se encuentran de vacaciones, aumenta la búsqueda de tiquetes aéreos, quien quienes aprovechar estos días de descanso para conocer nuevos lugares y compartir con la familia.

Además, las personas buscan salir de la rutina y que mejor que hacer lo recorriendo nuevos destinos en el territorio nacional. Ante la oportunidad de realizar nuevas aventuras, las personas encienden sus radares para hallar tiquetes con tarifas promocionales para no desajustar mucho su bolsillo.

Es por ello, que algunas aerolíneas lanzaron nuevas campañas en la que promocionan tiquetes con tarifas más económicas. Justamente, JetSmart realizó una nueva promoción para vuelos nacionales con precios de hasta 56.000 pesos.

La compañía explicó que esta promoción aplica desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, pero advirtió que solo hay 1.000 asientos disponibles.

“Es una estrategia para estimular la demanda en temporada baja y permitir que más personas accedan al transporte aéreo. La posibilidad de reservar vuelos con varios meses de anticipación permite a los viajeros distribuir mejor sus gastos y planear vacaciones más largas o frecuentes”, indica la aerolínea.

¿Cuáles son los destinos?

Bogotá – Pereira, cuenta con precios desde $55.920.

Pereira – Bogotá, a partir de $56.920.

Medellín – Cali, tiene tiquetes desde $65.916.

Cali – Medellín, cuanta con tarifas de $66.316.

Bogotá – Medellín, tiene precios desde $76.412.

Asimismo, si busca destinos de playa ofrece tiquetes a Barranquilla, Santa Marta y Montería por precios desde los $80.000.