La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 se realizó una operación militar encabezada por Estados Unidos que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Este hecho obviamente generó conmoción dentro y fuera del país. Mientras se conocían los primeros reportes oficiales y aumentaba la incertidumbre en la población, en redes sociales comenzaron a circular nuevamente predicciones hechas semanas antes por reconocidas figuras del mundo esotérico.

Mhoni Vidente había puesto fecha a la caída de Maduro

Días antes de la operación militar, la astróloga Mhoni Vidente aseguró públicamente que el mandatario venezolano enfrentaría su salida del poder antes del 10 de enero. Según sus declaraciones, Maduro quedaría aislado políticamente y sin respaldo dentro de las Fuerzas Armadas, lo que derivaría en un quiebre interno definitivo.

“La gente lo dejó solo, los militares lo declaran no servible”, dijo. La vidente también habló de un escenario de golpe de Estado y del ascenso de un nuevo liderazgo opositor, afirmaciones que hoy han vuelto a viralizarse tras confirmarse la captura del jefe de Estado venezolano.

Bis La Médium también predijo la “libertad de Venezuela”

Otra predicción que ha tomado fuerza es la de Bis La Médium, quien el pasado 31 de diciembre de 2025, durante una transmisión desde Times Square para Univisión, aseguró que Venezuela entraría en una nueva etapa.

Ante preguntas de ciudadanos venezolanos, fue enfática al afirmar que el país “iba a ser libre”.

Venezuela entra ahora en una etapa decisiva, con un futuro político aún incierto y bajo la mirada atenta de la comunidad internacional.