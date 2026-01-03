El Gobierno de Venezuela confirmó este sábado una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

Las autoridades venezolanas pidieron al presidente Donald Trump que envíe “pruebas de vida” de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, de quienes desconocen su paradero, y según el mandatario de Estados Unidos, fueron capturados en una “operación exitosa”.

Ante lo sucedido, varios sectores políticos colombianos se pronunciaron a favor del ataque estadounidense en territorio venezolano, y otros rechazaron dicha “invasión” y exigieron respeto a la soberanía de Venezuela.

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que “no hubo agresión contra Venezuela, fue un ataque contra un tirano que había usurpado el poder y que se había aliado con los narcos de la región, y que de paso violaba múltiples principios de la Carta de la ONU”.

La senadora señaló además que la “autodeterminación de los pueblos se expresó: votaron y eligieron sus gobernantes y Maduro se robó el poder”.

La autodeterminación de los pueblos se expresó: votaron y eligieron… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 3, 2026

Asimismo, el candidato a la Presidencia, Juan Carlos Pinzón, indicó que el ataque de Estados Unidos a Venezuela “es el principio del fin”.

“Hoy se marca un quiebre histórico, es el comienzo del fin del régimen de Nicolás Maduro, un régimen sostenido por el miedo, el crimen y el narcoterrorismo”, añadió Pinzón.

Este es el principio del fin. pic.twitter.com/PShVcWVPdr — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) January 3, 2026

Por otro lado, la senadora Gloria Flórez manifestó su rechazo al ataque de Estados Unidos en Venezuela y pidió unirse para defender la soberanía del vecino país.

"América Latina y el Caribe se respetan. Es momento de que los pueblos latinoamericanos nos unamos para defender la soberanía, la vida y la paz en nuestra región", indicó a través de su cuenta de X.

La congresista añadió: “No admitimos las intervenciones imperialistas de Estados Unidos. No queremos ver correr la sangre de hermanos. Somos hijos de Bolívar y nuestro faro es la paz”.