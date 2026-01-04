Con el propósito de fortalecer los procesos creativos del teatro y el circo en el departamento y dar inicio a la agenda cultural de 2026, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, desarrolló en diciembre de 2025 el taller de Maquillaje Teatral y Circense dirigido a gestores culturales del Atlántico, una experiencia formativa liderada por la artista barranquillera Magaly Vergara.

Con una trayectoria marcada por la formación internacional y una profunda conexión con sus raíces caribeñas, la artista maquilladora acompañó este proceso que benefició a 30 artistas del teatro y el circo provenientes de distintos municipios del departamento. Barranquillera de nacimiento y formada en Europa, compartió su experiencia profesional y artística con los participantes, reafirmando su identidad cultural.

El taller estuvo dirigido a artistas con distintos niveles de experiencia escénica, muchos de ellos con trayectoria en teatro y circo, pero con conocimientos iniciales en maquillaje.

Hani Skafi Janna, coordinador del área de Teatro y Circo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico, destacó que fue la primera vez que se desarrolló un taller de maquillaje artístico dirigido específicamente a estas áreas en el departamento.

“Invitamos a Magaly, una reconocida maquilladora, quien acompañó a los participantes compartiéndoles no solo técnicas, sino también la historia del maquillaje y la forma de aplicar estos conocimientos a sus propuestas escénicas. La idea era trabajar con personas que, aunque tengan experiencia en escena, no saben mucho de maquillaje. Son primíparos en esta área y el objetivo fue brindarles herramientas prácticas”, explicó.

El coordinador resaltó que el proceso incluyó orientaciones sobre el uso adecuado de materiales, teniendo en cuenta las condiciones climáticas del departamento.

“Magaly compartió información sobre los diferentes tipos de maquillaje y pinturas que se adaptan mejor a la intemperie del Atlántico, ya que en muchos casos se utilizan productos que pueden causar alergias o no resultan adecuados”, añadió.

Asimismo, señaló que desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico se continuará promoviendo este tipo de espacios de formación interdisciplinaria.

“Este curso estuvo dirigido a teatro y circo, pero también pueden participar personas de áreas como las artes plásticas e incluso el cine, porque el maquillaje atraviesa todas estas disciplinas”, indicó.

Contenido y metodología

En cuanto a los contenidos, la formación incluyó maquillaje artístico aplicado al circo y al teatro contemporáneo.

“Trabajamos maquillaje artístico a nivel de circo, como el del Cirque du Soleil, que son maquillajes diferentes, más modernos, que hablan por sí solos”, afirmó Vergara.

De igual forma, se abordaron técnicas tradicionales y actuales de construcción de máscaras.

“Enseñamos la máscara de papel maché, que existe desde la comedia del arte, pero también el trabajo con látex, para que no salieran preparados solo con lo antiguo, sino también con prótesis”, agregó.

Uno de los énfasis del taller fue el uso responsable y accesible de los materiales. Según Vergara, aunque actualmente en Colombia se consiguen productos especializados gracias al avance del cine y los efectos especiales, también se promovió el reciclaje.

“La máscara antigua se puede elaborar incluso con productos reciclados: papel, cartón y pinturas que tenemos en casa y que no estamos utilizando”, explicó.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de emplear materiales seguros para la piel.

“No recomendamos pegantes comunes porque pueden producir alergias. Para eso existen productos especializados como el látex o el pros-aide, que son económicos y se usan en poca cantidad”.

El proceso formativo se desarrolló en tres jornadas, realizadas los días viernes, con una intensidad de ocho horas cada una, para un total de 24 horas de formación. Como cierre del taller, los participantes presentaron un trabajo final basado en una temática teatral asignada.

En este ejercicio, cada artista realizó una interpretación escénica de los siete pecados capitales, explorando cómo emociones como la gula, la ira o la envidia pueden traducirse en expresiones visuales a través del maquillaje y la construcción de máscaras, demostrando la capacidad del maquillaje artístico para aportar profundidad conceptual y narrativa a la escena.

Álvaro Miranda, conocido artísticamente como ‘El Pichi’ e integrante del grupo La Cigarra Pensarte del municipio de Soledad, resaltó el aporte de esta experiencia a su proceso creativo.

“Fue un taller muy valioso. A pesar de que uno ya sabe algunas cosas, siempre se aprende más. Aprendí a manejar mejor el maquillaje para representar la máscara completa y para fortalecer mis personajes”, expresó el artista, quien desarrolló durante el ejercicio final la representación del pecado de la soberbia.

Verónica Enríquez, participante del municipio de Tubará, resaltó los aprendizajes obtenidos, especialmente en la elaboración y aplicación del maquillaje sobre la máscara. Durante el ejercicio final, desarrolló el personaje de la envidia, explorando el maquillaje como una herramienta para expresar emociones y contar historias en escena.

“Agradecemos a la Gobernación del Atlántico por generar estos espacios de formación que fortalecen el crecimiento de los artistas de nuestro departamento”, expresó.

Talía Borja, participante de 16 años y residente en Barranquilla, calificó el taller de maquillaje artístico como una experiencia “súper chévere” e invitó a los jóvenes del Atlántico a acercarse al arte del teatro y el circo como espacios de expresión, aprendizaje y crecimiento personal.

Durante el ejercicio final, interpretó el personaje de la envidia, representado a través del color verde y elementos simbólicos inspirados en una serpiente, destacando cómo el arte escénico permite desarrollar la creatividad, fortalecer la confianza y abrir nuevas oportunidades.

Con este taller, la Gobernación del Atlántico inicia el 2026 reafirmando su compromiso con la formación de los gestores culturales y el fortalecimiento de las artes escénicas, acompañando procesos que nacen desde el territorio y que siguen enriqueciendo la vida cultural de los municipios del departamento.