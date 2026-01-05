Con el cierre de 2025, Shakira eligió despedir el año de una forma distinta a través de tres fechas especiales pensadas para reencontrarse con sus seguidores desde un lugar más íntimo. El escenario fue Estados Unidos, específicamente Florida, donde la artista presentó Shakira Up Close & Personal, un formato diseñado para acortar distancias y volver a lo esencial.

Las presentaciones se realizaron los días 27, 28 y 29 de diciembre en el Hard Rock Live de Hollywood. Allí, la barranquillera apostó por un ambiente cercano en el que hizo un recorrido por las distintas etapas de su carrera.

Los asistentes vivieron una experiencia diferente, pues Shakira se movió por el escenario con una cercanía poco común, permitiendo que sus fans la acompañaran en cada momento artístico que fue construyendo durante la noche.

Sin embargo, no todo quedó en la música. En las horas posteriores a los conciertos comenzaron a circular imágenes que mostraban a un fan expresando una muestra de cariño hacia la artista. Las fotografías y videos no tardaron en generar reacciones en plataformas digitales, donde el gesto fue interpretado de distintas maneras.

Todo ocurrió cuando la estrella latina se acercó a la primera fila para saludar a sus seguidores, como suele hacerlo en varios de sus conciertos. En ese momento, un hombre la tomó por la cintura y le dio varios besos en el cuello.

Al mismo tiempo, otro asistente también la sujetó. Shakira siguió cantando, realizó una sonrisa rápida y se apartó sin detener el espectáculo, que se prolongó por cerca de dos horas y media.

La publicación iba acompañada de un mensaje que calificaba al fan como “afortunado”, una descripción que generó una fuerte reacción entre los usuarios. Muchos señalaron el gesto como una falta de respeto y una clara invasión al espacio personal de la cantante.

Otros, en cambio, salieron en defensa del seguidor. Aseguraron que es un fan conocido, que ha estado presente en varios conciertos y que la artista lo reconoce. Para ellos, la polémica fue exagerada y el momento fue sacado de contexto por quienes vieron solo el fragmento del video.

Sigue su gira para este 2026

Mientras la controversia se tomaba las redes, Shakira cerró con éxito los tres conciertos de esta primera etapa del tour y ya se prepara para lo que se viene.

Además de su paso por El Salvador, la artista confirmó que volverá a México con tres presentaciones adicionales. Entre ellas se suma una nueva fecha en el estadio GNP Seguros, escenario en el que seguirá ampliando su propia marca al convertirse en la cantante con más conciertos realizados allí dentro de una misma gira, alcanzando un total de 13 shows.

Estas son las fechas ya anunciadas por la barranquillera: