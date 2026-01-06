Mientras algunos decidirán guardar las luces hoy con la llegada de los Reyes Magos, desde que sonaron los pitos, en Barranquilla se empezó a sentir otra temporada. Hay marimondas asomándose por las ventanas, fachadas que recuperan el color y el picó que dejó atrás la música decembrina para anunciar que el Carnaval está más cerca que nunca.

Y este 2026, la soberana es Michelle Char Fernández, quien le dio la bienvenida al año con una rueda de cumbia en Barrio Abajo el pasado 1° de enero, una tradición que por más de 27 años ha prendido la fiesta en este sector icónico de la ciudad.

“Que mejor forma de comenzar el año que al son del millo y los tambores, bailando con todos y abrazándolos en esa esquina de Barrio Abajo. Esa noche fue un gran abrebocas de todo lo que vamos a vivir en este mes y medio de pasión desenfrenada”.

El viernes 15 de agosto del año anterior, marcó el inicio de una travesía que hoy la resume como “la mejor de su vida”. Desde entonces, la joven carga sobre sus hombros el honor de ser la reina número 90 del Carnaval de Barranquilla. Ensayos, visitas, actos culturales y encuentros con la gente han sido constantes. Michelle no ha parado.

Cortesía

Lea también: Un viaje a la raíz que conmovió al Carnaval desde Evitar, Bolívar

Ese compromiso también transformó la manera en que despidió el año. “No fue un 31 cualquiera tampoco. Ese día la pasamos en familia siempre en Aguamarina, al lado de la playita. Somos fan, fanes del mar. Nos encanta todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Cocinar, pasarlo rico en familia y eso hice estos primeros días para recargarme con todo lo que se viene”, dijo su majestad.

Además, por primera vez en más de 15 años, la familia decidió quedarse esa época en Barranquilla. “Decidimos quedarnos aquí gracias a mí. Yo dije: bueno, la reina ordena y la reina ordena que me quiero quedar en Barranquilla este Fin de Año”.

Cortesía

Inicio lleno de colores

Y como la gran mayoría de personas, también tuvo sus agüeros. “Hay que comenzar el año lindo, sintiéndose colorido, nada de negro, nada de mal arreglada. Yo me pongo divina, así nadie me vaya a ver, yo me pongo divina porque uno tiene que comenzar con toda la actitud, sentirse linda”, expresó Miche.

Luego de un 2025 en el que afirma haber vivido toda una ‘montaña rusa’, espera iniciar con todas las fuerzas los dos primeros meses de este año, donde ya sus ‘pequeñas vacaciones’ llegaron a su fin, y lo demostró publicando un emotivo video que ha tocado muchas fibras.

Desde que fue designada, Michelle ha marcado el camino de su reinado con el mensaje de volver a la raíz, mirar de frente a quienes han sostenido el Carnaval durante años y reconocer el valor de la tradición. Esa idea volvió a tomar fuerza este domingo, cuando la reina publicó uno de los capítulos más conmovedores de su recorrido, un viaje al corregimiento de Evitar, en el municipio de Mahates, Bolívar.

Cortesía Tuvo una grata visita al corregimiento de Evitar (Bolívar) para resaltar a las voces de los bailes cantados.

Antes de mostrar el lugar, decidió enfocarse en las personas. En los rostros de mujeres y hombres que desde muy jóvenes han mantenido vivos los cantos tradicionales que hacen parte del alma del Carnaval. En Evitar, la reina se acercó a las cantadoras, esas voces que guardan historias, costumbres y la vida diaria del Caribe, expresadas a través de los bailes cantados.

Todo un viaje a la raíz

La visita tuvo un significado especial. Evitar es conocida como tierra de cantadoras, y sus bailes afro cantados serán los protagonistas y homenajeados en la Guacherna 2026. “Para mí será un honor rendir tributo al saber y a las voces de estas mujeres y hombres que con su vida mantienen viva esta expresión musical que engrandece nuestro Carnaval”, expresó.

Lea también: Netflix estrenará documental de la última temporada de ‘Stranger Things’ el 12 de enero

Uno de los momentos más conmovedores del video ocurre al inicio, cuando una de las cantadoras, con 86 años, dice con emoción: “Desde que yo tengo 86 años, primera reina que viene aquí a mi pueblecito”.

Cortesía

Durante el recorrido, Michelle también compartió un espacio especial con Nelly Herrera, hija de la recordada Niña Emilia. Juntas cantaron Currucuchu y Coroncoro.

El video de 3:21 minutos, tocó fibras en muchas personas y tuvo una gran acogida en redes sociales. La respuesta fue tan positiva que incluso Sofía Vergara lo compartió en sus historias.

“Estoy muy emocionada con todo lo que está sucediendo porque esto era lo que yo quería resaltar y espero me sigan acompañando porque vienen sorpresas y seguimos trabajando en lo que será la Lectura del Bando”.