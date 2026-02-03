Junior va con todo en busca de su segundo triunfo en la Liga-I, cuando visite al Deportivo Pereira en Armenia.

Los rojiblancos llegan motivados por su victoria ante Millonarios.

El entrenador Alfredo Arias sorprendió en la formación con la titularidad de Jefferson Martínez en lugar de Mauro Silveira.

Jean Pestaña, Jesús Rivas y Guillermo Paiva son las otras novedades.

Junior forma así: Jefferson Martínez; Edwin Herrera, Jermein Peña, Jean Pestaña, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Jesús Rivas; Joel Canchimbo, Yimmi Chará, Cristian Barrios; Guillermo Paiva.