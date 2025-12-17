Los ‘tiburones’ también se hicieron sentir en la nevera. Previo al cotejo final de Junior contra el Deportes Tolima varios hinchas del cuadro rojiblanco se dieron cita en un local ubicado en el occidente de Bogotá para enviarle ánimo al equipo de sus amores.

Ni la lluvia, ni el granizo, desalentaron a los hinchas que, ya sea por estudio o por trabajo, están a más de mil kilómetros de la tierra que los vio nacer.

Javier Mendoza Daza /Cortesía

María Kskitos, fue el lugar encargado de hacer sentir al grupo de hinchas como si estuvieran de locales, en una ciudad tan fría.

Alejandra Marín, lleva 25 años viviendo en Bogotá y dijo que compartir con otros barranquilleros en una fecha tan especial como es una final es emocionante, ella junto a decenas de costeños se erizó al ver al equipo de sus amores salir al campo de juego.

A pesar del tremendo aguacero que había caído en Bogotá, la convención de tiburones en la nevera hizo que la sensación térmica fuera casi que la misma de la Troja. Un grupo de integrantes de una de las barras del Junior coreaba ese famosos “siempre yo vengo a verte, juegues o no juegues aquí” y es que ese sentir, cómo expresó Jaime Cardozo no es fácil de describir y más cuando esa tan anhelada estrella en la final 100 del fútbol colombiano enmarca al Junior aún más en la historia del balómpie nacional.

Javier Mendoza Daza /Cortesía

Esa canción que popularizó la Orquesta Aragón, que se volvió casi como un segundo himno del Junior, fue tarareada con una emoción que hacía erizar a cualquiera.

Juan Carlos Contreras, propietario de María Kskitos, dijo sentirse feliz por esa convención de hinchas del campeón 100 del futbol colombiano. Dice que convocar a tanta gente en una final es un orgullo y demuestra que el barranquillero exporta su alegria esté en dónde esté.

“Se siente una felicidad cuando se toman fotos y hacen llamadas y les dicen estoy en María K’skitos cuando terminan de comer y te dicen me sentí como si estuviera en el patio de la casa de me abuela y eso súper emocionante”.

Hoy los tiburones en la nevera celebraron y esa manada se sintió un poquito como en la Ciudadela, Barrio Abajo, El Santuario, El Campito, La Victoria, y es que muchos hijos de esos barrios disfrutaron de un campeonato a la distancia.

No se sabe por qué situaciones pueden estar pasando muchos de los barranquilleros que celebraron el triunfo del Junior, pero la verdad es que el equipo de sus amores les dio el mejor regalo de Navidad, una estrella que a pesar de la distancia se siente tan cercana cuando se disfruta con la familia tiburona que la nevera les brindó.