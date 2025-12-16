Junior se mide ante el Tolima en el juego de vuelta de la final de la Liga-II, este martes, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

El equipo rojiblanco tiene una ventaja de 3-0, la cual logró en el partido de ida disputado el pasado viernes en el Metropolitano.

Para este juego, el entrenador Alfredo Arias le dio confianza al equipo que arrancó en el ‘Coloso de la Ciudadela’, manteniendo el once en la titular.

Junior forma así: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Didier Moreno, Jesús Rivas; José Enamorado, Yimmi Chará, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva.

Tolima forma así: Cristopher Fiermarin; Yhorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velásquez; Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto; Jersson Gonzalez, Kevin Pérez; Mauricio González; Adrián Parra.