Las canciones de Junior se escuchan en cada esquina. La pólvora no deja de sonar en el cielo barranquillero. Toda la ciudad está de fiesta ¡Junior es campeón!

El cuadro rojiblanco derrotó 0-1 a Deportes Tolima en Ibagué, completó 4-0 la final del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano y obtuvo su título número 11 en su historia.

En el Gran Malecón, que tuvo desde temprano pantallas gigantes para disfrutar del partido, fueron cientos de personas las que celebraron el título del ‘Tiburón’.

Caravana de la celebración por la estrella 11 de Junior.

Celebran en Barranquilla la estrella 1 de Junior.

Celebran en Barranquilla la estrella 11 de Junior.

Josefina Villarreal Celebración en Barranquilla de la estrella 11 Celebran en Barranquilla la estrella 11 de Junior.

Josefina Villarreal Celebración en Barranquilla por la estrella 1 de Junior Celebran en Barranquilla la estrella 11 de Junior.

Josefina Villarreal Celebración en Barranquilla por la estrella 11 de Junior Celebran en Barranquilla la estrella 11 de Junior.

Josefina Villarreal Celebración en Barranquilla por la estrella 11 de Junior Hinchas de Junior celebran en Barranquilla.

Josefina Villarreal Celebración de hinchas de Junior en Barranquilla Celabran en Barranquilla la estrella 11 de Junior.

Josefina Villarreal Celebración en Barranquilla por el título de Junior Celebración en Barranquilla por la estrella 11 de Junior.

Fiesta en Barranquilla por la victoria del Junior ante Tolima

Josefina Villarreal/EL HERALDO Fiesta en Barranquilla por la victoria del Junior ante Tolima

Josefina Villarreal/EL HERALDO Fiesta en Barranquilla por la victoria del Junior ante Tolima

Josefina Villarreal/EL HERALDO Fiesta en Barranquilla por la victoria de Junior ante Tolima

Josefina Villarreal/EL HERALDO Fiesta en Barranquilla por la victoria del Junior ante Tolima

Josefina Villarreal/EL HERALDO Fiesta en Barranquilla por la victoria del Junior ante Tolima

Josefina Villarreal/EL HERALDO Fiesta en Barranquilla por la victoria del Junior ante Tolima

Josefina Villarreal/EL HERALDO Fiesta en Barranquilla por la victoria del Junior ante Tolima

Josefina Villarreal/EL HERALDO Fiesta en Barranquilla por la victoria del Junior ante Tolima

Josefina Villarreal/EL HERALDO Fiesta en Barranquilla por la victoria del Junior ante Tolima

Josefina Villarreal/EL HERALDO Fiesta en Barranquilla por la victoria del Junior ante Tolima

Josefina Villarreal/EL HERALDO Fiesta en Barranquilla por la victoria del Junior ante Tolima

Josefina Villarreal/EL HERALDO Fiesta en Barranquilla por la victoria del Junior ante Tolima

Pancartas, camisetas, maicena, espuma, disfraces, de todo se vio en el que ahora se ha convertido en el punto de encuentro de los barranquilleros.

Hasta la Luna del Río se iluminó con los colores de Junior, el rojo y el blanco. Recién inaugurada ya celebra triunfos del cuadro dirigido por Alfredo Arias.

Las caravanas tampoco faltaron en la capital del Atlántico y su zona metropolitana.

Caravana de la celebración por la estrella 11 de Junior.

No importa que sea martes y que este miércoles sea día laboral, en Barranquilla se está celebrando mucho más que un fin de año.