El tradicional video del alcalde Alejandro Char bailando la icónica canción “Regalo a Barranquilla” de Diomedes Díaz hoy toma más relevancia que nunca. Junior consiguió su estrella número 11 tras imponerse con jerarquía ante Tolima en Ibagué y el mandatario local publicó ese clip que lo acompaña siempre que juega el conjunto ‘tiburón’.

Desde la ‘nevera’, hinchas del Junior celebraron la estrella número 11

En su cuenta de X, el alcalde de los barranquilleros publicó un corto pero emotivo mensaje: "LA CÁBALA!!! JUNIOR CAMPEÓN, LINDO REGALO PARA BARRANQUILLA”, escribió haciendo referencia al tradicional video.

Aprovechó también para hacer un llamado para que la ciudadanía celebre en paz y mucha armonía.

LA CÁBALA!!! 😂😂😂



JUNIOR CAMPEÓN, LINDO REGALO PARA BARRANQUILLA…



Celebren en paz y mucha armonía. 🙏🏻 https://t.co/rNRg9Gv6Tn pic.twitter.com/uUwUElIUWl — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 17, 2025

En su cuenta de Instagram, el mandatario de los barranquilleros también publicó un emotivo video de los mejores momentos del equipo dirigido por Alfredo Arias durante el semestre, acompañado del siguiente mensaje: “Con Junior se sufre, pero se goza. El regalo de Navidad más grande que puede recibir Barranquilla. Esto es Junior!!”.

Por su parte, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano también publicó un mensaje en su cuenta de X con una imagen generada con IA en la que se ve a un tiburón comiéndose a un cerdo, haciendo referencia a la lechona, el plato típico del departamento del Tolima. "¡MI JUNIOR CAMPEÓN! Mañana en el Atlántico se come lechona“, escribió.