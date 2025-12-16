Los mejores de la familia del deporte en el departamento serán proclamados y premiados este miércoles por la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico (Acord Atlántico) en su tradicional gala anual.

La ceremonia comenzará a las 10 de la mañana y se desarrollará en Combarranquilla Boston, con transmisión en vivo y en directo a través de la página www.acordatlantico1945.com . Desde las 9:30 habrá una antesala del acto.

En un año lleno de triunfos y emociones, en la ceremonia se premiarán 19 categorías, que se decidieron casi todas de manera reñida, dada la alta calidad de los nominados.

Las categorías a premiar son: Deportista del Año, Vida y Obra en el Deporte, Deportista Estudiante, Deportista Revelación, Deportista Infantil, Deportista de Provincia, Deportista Discapacitado, Deportista Aficionado, Deportista Profesional, Entrenador de Iniciación, Entrenador Aficionado, Entrenador Profesional, Dirigente Aficionado, Dirigente Profesional, Liga, Club o Institución, Árbitro, Ejemplo a Seguir y Evento.

Además, se premiarán a tres periodistas en las categorías: Año, Esfuerzo Periodístico y Vida y Obra.

En el 2024 los ganadores fueron el ciclista Cristian Ortega y la atleta Marleth Ospino.

Indeportes, ente deportivo de la Gobernación del Atlántico; la Alcaldía de Barranquilla, por intermedio de la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes; y la firma líder en soluciones de construcción, Equinorte, patrocinan el acto, que además cuenta con el apoyo de Funerales Los Olivos y Combarranquilla.

El Premio Deportista del Año en Colombia nació con Acord Atlántico, creada en Barranquilla hace 79 años.