El futbolista José Enamorado y el ciclista Cristian Ortega compartieron el galardón de Deportista del Año en el Atlántico, tras la ceremonia de este miércoles por la mañana en Combarranquilla Boston que organizó la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico (Acord Atlántico).
Enamorado fue la figura del Junior, que en la víspera conquistó la undécima estrella del fútbol profesional colombiano, anotando tres de los cuatro goles de la serie final contra el Tolima, siendo la gran figura del equipo tiburón. Enamorado fue también el Deportista Profesional del Año.
Junior compartió el honor de Club o Institución con Caimanes, el equipo campeón del béisbol profesional colombiano.
Ortega fue sexto en la prueba del kilómetro del campeonato mundial de ciclismo celebrado en Santiago de Chile. Ortega ya el año pasado había ganado el trofeo de Deportista del Año.
El Premio Vida y Obra fue para Eduardo Movilla, entrenador y toda una institución en la natación del Atlántico, tanto así que el complejo acuático de la ciudad lleva su nombre.
Cuadro de honor
Deportista del año: José Enamorado (fútbol) y Cristian Ortega (ciclismo).
Vida y obra: Eduardo Movilla (natación).
Deportista profesional: José Enamorado (fútbol).
Deportista estudiante: Álvaro Roberto León (atletismo).
Mención deportista estudiante: Omar Crueche (natación).
Deportista infantil: María Fernanda López (ajedrez).
Mención especial deportista infantil: Abbis Sevilla (gimnasia artística).
Deportista de provincia: María Alejandra Rocha (atletismo-Galapa).
Deportista discapacitado: Erick Castro (paraatletismo).
Deportista revelación: Salim Hanna (automovilismo) y Wilmar Charris (patinaje).
Deportista aficionado damas: Valentina Barrios (atletismo).
Deportista aficionado masculino: Sebastián Palomeque (atletismo).
Mención especial deportista aficionado masculino:
Nicolás Olivera (ciclista) y Andrés Torres (atleta).
Mejor liga: Ajedrez.
Ejemplo a seguir: los hermanos Otoniel y Gustavo Solano (béisbol).
Árbitro: Edilberto Acendra López (boxeo).
Dirigente profesional: Alberto Agámez Berrío (boxeo).
Dirigente aficionado: Francisco Sánchez (fútbol).
Evento: Olimpiadas Mundiales de Ajedrez Sub-16.
Entrenador de iniciación: Jorge Palacio (atletismo).
Mención entrenador de iniciación: Harold Hoyos (baloncesto).
Entrenador aficionado: Luis Arrieta (pesas).
Entrenador profesional: Roberto Bruno (futsal).
Club o institución: Caimanes (béisbol) y Junior (fútbol).