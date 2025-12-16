No gambeteó a EL HERALDO. Néstor Lorenzo se mostró amable y aceptó un breve diálogo con este medio y con José Hugo Illera, de Win Sports, en el lobby del hotel Sonesta, sitio donde se encuentra concentrado Junior para el segundo duelo de la final de la Liga II frente al Deportes Tolima.

Aunque apenas acababa de llegar y de registrarse en el lugar de hospedaje, el director técnico de la selección Colombia tuvo la deferencia de atender la solicitud mediática.

Jeisson Gutierrez

“Una pregunta nada más. Miren bien lo que van a preguntar porque solo es una pregunta, eh”, advirtió Lorenzo en son de broma.

-Nos imaginamos que viene a ver a José Enamorado entre las posibilidades que está analizando…

-No, vengo a ver la final del fútbol colombiano.

“Bueno, ya perdiste la oportunidad”, dijo Lorenzo dando la vuelta y amagando con cerrar la charla, pero sonrió y admitió un par de interrogantes más.

El timonel del combinado patrio no soltó prendas sobre el jugador o los jugadores hacia donde apuntará su mira, pero sí se refirió al primer choque de la finalísima entre ‘Tiburones’ y ‘Pijaos’, en Barranquilla, el cual concluyó con victoria para los locales por marcador de 3-0.

“Fue un partido interesante porque creo que son dos estilos distintos. Junior atacó directo y lastimó. Pero Tolima tiene con qué afrontar esta final con esperanza”, opinó el argentino, que arribó en compañía de su hijo.

Lorenzo hizo un comentario sobre lo que puede acontecer en el desarrollo del compromiso decisivo por el título.

“Primero, es una final, no es que después siga el campeonato. Así que hay que jugársela toda y tratar de… para Tolima, tratar de anotar lo antes posible para poner en aprietos al rival”, declaró el timonel.

“Y lo de Junior, bueno, me imagino que va a estar agazapado, esperando otra vez ganar espaldas y generar peligro con los delanteros peligrosos que tiene”, agregó.

El hombre que dirigirá a Colombia en el Mundial de 2026, no entró a conceptuar sobre individualidades, aunque es muy probable, y hasta obvio, que vaya a estar atento al desempeño de José Enamorado, pieza clave y talento diferencial de la ofensiva rojiblanca durante toda la temporada.

Después de atender a EL HERALDO y a Win Sports, Lorenzo y su hijo subieron a la habitación, dejaron el equipaje y bajaron al restaurante a desayunar, donde se encontraron con varios hinchas de Junior.