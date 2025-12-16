El Junior de Barranquilla está a 90 minutos de abrazar la estrella 11. El equipo ‘Tiburón’ se enfrentará al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por el partido de vuelta de la final de la Liga Betplay II – 2025.

El equipo barranquillero ganó 3-0 el partido de ida de la final del Torneo Finalización y defenderá a capa y espada esa amplia diferencia, mientras que el equipo tolimense, frente a su público, sueña con lograr la remontada para levantar un nuevo título de la liga colombiana.

Los barranquilleros, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, golearon en el primer juego con un doblete del atacante José Enamorado y un tanto del extremo Bryan Castrillón en una noche de viernes en la que también brillaron el portero uruguayo Mauro Silveira, el volante Yimmi Chará y el atacante paraguayo Guillermo Paiva.

“Este es un paso muy importante, no hay que negarlo, pero nos falta el decisivo en cancha de ellos. Allá iremos con la misma humildad, el mismo respeto, callando la boca, no hablando de más”, expresó el estratega uruguayo tras el partido de ida, jugado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

En ese sentido, se espera que para la vuelta Arias cuente con el resto de sus jugadores importantes, como es el caso del central Jermein Peña; los laterales Jhonier Guerrero y Yeison Suárez, y el centrocampista Didier Moreno.

La principal duda está en la mitad de la cancha, donde puede recuperar su puesto como titular el centrocampista Guillermo Celis, quien se ha perdido los últimos juegos por una distensión isquiotibial de la pierna derecha.

De no llegar a recuperarse plenamente, es posible que Celis vuelva a ser reemplazado por Jesús Rivas, quien tuvo un destacado nivel en el partido de ida.

Tolima, entre tanto, llega golpeado pero con la mirada puesta en hacer hasta lo imposible por remontar el 3-0 en contra con el apoyo de su público.

“Tendremos que evaluar lo sucedido y encontrar alternativas. La final no ha terminado y quedan 90 minutos en los que todo es posible”, manifestó con optimismo el entrenador del equipo, Lucas González, tras la derrota en la ida.

La principal baja del equipo de Ibagué para este partido será la del centrocampista Sebastián Guzmán, expulsado en la ida tras agredir sin balón al atacante Teófilo Gutiérrez.

En cuanto al resto del equipo, González contará con el grueso de su nómina, que incluye al portero brasileño Neto Volpi, al veterano central Marlon Torres, al centrocampista Juan Pablo Nieto y al atacante Adrián Parra, goleador del equipo este semestre.

¿A qué hora se juega la final Tolima vs. Junior?

La vibrante final se jugará este martes 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

El balón rodará a partir de las 7:30 p.m. y se conocerá cual equipo se llevará la codiciada copa.

¿Dónde puede ver el partido Tolima vs. Junior?

El encuentro podrá seguirse por la señal de Win Sports +, en sus versiones básica y HD.