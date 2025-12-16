No le hicieron muchas preguntas a Didier Moreno durante la rueda de prensa oficial con miras al segundo duelo de la final entre Deportes Tolima y Junior. La mayoría de interrogantes fueron dedicados al técnico Alfredo Arias, pero el volante de marca rojiblanco fue sustancioso en sus escasas respuestas.

A 24 horas del partido definitivo, Didier, uno de los líderes del plantel rojiblanco, entregó un mensaje de equilibrio, madurez y serenidad, en sintonía con el discurso que ha marcado el recorrido rojiblanco en esta fase decisiva.

El volante barranquillero recalcó que el grupo asume la instancia con plena conciencia de lo que está en juego, pero sin perder la esencia que los ha llevado hasta la final.

“Responsabilidad, pero sin dejar de disfrutar el momento”, resumió Moreno.

Didier destacó que, puertas adentro, el mensaje ha sido claro: la final aún no está ganada y el desafío más exigente está por jugarse. En ese sentido, recalcó el papel de los jugadores de mayor experiencia para guiar a los más jóvenes en un contexto de máxima presión.

“Seguir siendo los mismos, mantener la humildad. Adentro del grupo dijimos que no habíamos ganado y que venía el partido más difícil, que había que tener humildad. Tratamos de convencer a los más jóvenes que todavía queda un paso”, explicó.

El mediocampista fue enfático en señalar que Junior no ha cambiado su discurso pese a estar a un partido del título, manteniendo la línea de un equipo que ha construido su camino desde la discreción y el trabajo constante.

¿ENSAYARON COBROS DESDE EL PUNTO PENAL?

Consultado sobre la posibilidad de una definición desde el punto penal, Moreno aseguró que el equipo ha trabajado ese escenario con naturalidad y constancia, como parte de la preparación diaria.

“Los penaltis es algo que practicamos todos los días, se ha vuelto un hábito. Si nos toca, vamos a estar preparados”, afirmó.

Finalmente, el mediocampista chocoano rechazó cualquier etiqueta de favorito y reiteró que Junior se ha mantenido fiel a una identidad basada en la humildad y la planificación.

“Nunca hemos sido favoritos, ni en el cuadrangular ni en la final. Hemos sido un equipo humilde al que no le ha sobrado nada y así vamos a seguir. Estamos confiados en el plan de partido que tenemos preparado y nada más”, concluyó.