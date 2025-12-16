Ya están en Ibagué. En silencio, serenos y con ganas de subir rápido a sus habitaciones, los integrantes de Junior arribaron al hotel Sonesta, sitio de concentración de cara al segundo juego de la final de la Liga II frente al Deportes Tolima, este martes, a partir de las 7:30 p. m.

Leer también: La ilusión, latente: una marea rojiblanca despidió a Junior entre cánticos y aplausos

Alfredo Arias y sus pupilos llegaron en un bus a su sitio de hospedaje, a las 6:02 p. m., y de inmediato descendieron y se trasladaron raudos a las entradas de los dos ascensores que los llevarían al piso seis y siete de la torre, reservados exclusivamente para el equipo rojiblanco.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Jefferson Martínez, Jesús Rivas, Jhon Salazar y Guillermo Celis tomándose una foto con una pequeña hincha.

La canción ‘Quiéreme siempre’, con arreglos dedicados a la escuadra caribeña, sonaba bajito en la entrada al hotel.

Ese lugar, que por lo general permanece tranquilo, se revolucionó con la llegada de los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Arias.

Leer más: El bogotano Andrés Rojas será el árbitro de la final entre Tolima y Junior

El gerente del club, Héctor Fabio Báez, fue el primero en bajarse del automotor. Le siguió el DT uruguayo y su preparador físico, Ignacio Berriel.

Jermein Peña fue uno de los primeros jugadores en salir y en subir a través del ascensor.

Jeisson Gutiérrez El delantero Guillermo Paiva a su llegada a Ibagué.

Las afueras del hotel, que habían estado tranquilas, solo con el tráfico habitual de la hora pico, también se vieron movidas. Los seguidores de Junior aparecieron como por arte de magia.

Leer también: Jeison López y la cesarense Natalia Linares, los deportistas del año para Acord Colombia

Todos saludando a los futbolistas y pidiendo autógrafos.

“¡Vamos Teo! ¡Vamos Teo!”, gritaron varios al ver descender al hombre del cabello teñido de rubio.

Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará fueron de los últimos en abandonar el vehículo que transportó a los ‘Tiburones’.

Varios hinchas de Junior que llegaron procedentes de Barranquilla tuvieron la posibilidad de recoger autógrafos y tomarse fotos con todos los jugadores. Tres de esos aficionados tenían camisetas para llevarse las firmas de cada uno de los jugadores.