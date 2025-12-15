Todo está listo para el juego de vuelta de la final de la Liga-II entre Deportes Tolima y Junior, este martes, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

Leer también: Jeison López y la cesarense Natalia Linares, los deportistas del año para Acord Colombia

En este juego los rojiblancos van con una ventaja de 3-0, la cual lograron en el juego de ida disputado el pasado viernes en el estadio Metropolitano.

El árbitro central para este compromiso será el bogotano Andrés Rojas, quien tendrá como asistente uno a Alexánder Guzmán, del Norte de Santander; y como segundo asistente a Jhon Gallego, de Caldas. El cuarto hombre es José Ortiz, del Norte de Santander,

El antioqueño Leonard Mosquera será el encargado de manejar el VAR y junto a él estará Paula Fernández, de Bogotá.

Leer más: Siguen las emociones en le Caribe Champions

En este semestre, el bogotano Rojas le ha pitado tres partidos a Junior. Lo hizo en el empate 2-2 ante Once Caldas en Manizales y en los triunfos 1-0 ante Medellín y 2-1 contra Nacional en los cuadrangulares semifinales.

Por su parte, al Deportes Tolima, la última vez que le pitó fue en la quinta jornada de los cuadrangulares en el empate 0-0 contra Bucaramanga de visitante, resultado que clasificó a los ‘Pijaos’ a la gran final.