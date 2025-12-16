En la antesala del segundo y definitivo partido de la final de la Liga II, el técnico de Junior, Alfredo Arias, compareció en la rueda de prensa oficial con un mensaje claro: no hay nada definido, pese a la ventaja obtenida, y el reto ante Deportes Tolima exige máxima concentración, humildad y actitud colectiva.

El entrenador uruguayo destacó la experiencia del plantel rojiblanco como un factor clave para manejar el entorno previo a una final, subrayando que el grupo es consciente de los riesgos que implica afrontar un partido con una diferencia amplia en el marcador.

“Tenemos un plantel muy experimentado. Los mensajes entre ellos son justamente para cuidarnos del entorno. Hay que disfrutarlo, sí, pero falta un partido y no es fácil de jugar. Pocas veces estás tres goles arriba desde los primeros minutos. Ahora vamos a jugar el segundo tiempo de noventa minutos”, señaló.

Arias calificó el compromiso como “un partido peligroso”, en el que Junior deberá sostener la misma actitud mostrada a lo largo del campeonato, sin perder el enfoque ni caer en la confianza.

“El primer escalón que tenemos que dar hacia la cancha es el de la humildad. Saber que nos va a costar muchísimo, que el equipo que tenemos enfrente va a luchar por lo que cree que es de ellos”, añadió.

RESPETO POR TOLIMA

El estratega también se refirió al rival, destacando el proceso sostenido por el Deportes Tolima, un equipo acostumbrado a competir en instancias definitivas, más allá del nombre del técnico de turno.

“Tolima es un rival de cuidado. Mantiene un proceso, una idea. Por algo ha llegado donde ha llegado, siempre está en finales con diferentes entrenadores”, afirmó.

“NO PENSEMOS EN DEFENDER GOLES”

Desde lo táctico, Arias explicó que Junior buscará limitar las fortalezas del rival y explotar sus debilidades, entendiendo que el partido comienza nuevamente desde cero.

“Es otro partido que se inicia 0-0, es lo que vamos a plantear nosotros. No pensemos que debemos defender los goles; queremos ir por uno o dos más”, remarcó.

Consultado sobre el análisis individual de los jugadores José Enamorado y Teófilo Gutiérrez, Arias fue enfático en defender el carácter colectivo del fútbol, especialmente en una final.

“Son muy buenos jugadores que aportan muchísimo, pero no pueden jugar solos. Este partido es colectivo. No puede ser el mejor de la cancha el que entra cinco minutos y hace un gol”, expresó.

“ME ENCOMIENDO A MIS JUGADORES”

En un tono más personal, el técnico habló sobre la manera en la que afronta estos momentos decisivos, dejando claro que su mayor respaldo está dentro del vestuario.

“Tengo a mis padres vivos, a mi familia, pero tengo claro a quién me tengo que encomendar: a mis jugadores. Y uno también se encomienda a que los rivales no lo hagan mejor”, comentó.