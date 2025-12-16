La primera camiseta de Junior que apareció en los alrededores de la concentración del equipo en Ibagué la vestía Marcos Guillot. La lucía sonriente y orgulloso, esperanzado en poder ver el arribo de los jugadores rojiblancos al Hotel Sonesta, el lunes a las 6 p. m.

“Soy de Ciénaga, Magdalena, pero juniorista a morir, mi hermano”, dice al ser abordado por EL HERALDO.

Ya son dos años viviendo en la ‘Capital Musical de Colombia’, pero no le pierde el ritmo a su equipo del alma, menos ahora que disputa un título de Liga en la ciudad donde reside.

“Voy pa’ esa este martes con tres ‘llaves’ que vienen de Bogotá. Mucha gente viene de allá”, aseguró Marcos, a pesar de que no está permitido el ingreso de fanáticos tiburones al estadio Manuel Murillo Toro para el segundo duelo de la final.

“Nos toca infiltrarnos, y si Junior hace un gol, mirarnos a la cara sin poder gritar (risas)”, apunta.

Ese es el plan al que muchos se verán obligados en el choque decisivo por el título. Tolima prohibió el ingreso de aficionados visitantes y constantemente lo ha recordado en sus redes sociales.

Miguel Mancilla, un barranquillero ex militar radicado en la capital tolimense hace 18 años, arribó al lugar de hospedaje de su equipo del alma vestido ‘de civil’, pero minutos después, al ver que había más junioristas sacó su rojiblanca y se la colgó en un hombro.

“Siempre que viene Junior yo me pongo mi camiseta y entro a occidental, no hay ningún problema, pero ahora que hay final, tiene uno que estar ‘encaletao’”, explicó Mancilla.

Jeisson Gutierrez Miguel Mancilla, barranquillero viviendo en Ibagué la final entre Tolima y Junior.

Wilson Ramírez Villalba, currambero del barrio La Sierrita, también suma 18 calendarios en la tierra de la lechona e igualmente apela al bajo perfil, pero se alegra de ver a sus coterráneos y presume el escudo de Junior que lleva en el casco con el que maneja su moto.

“Siempre con mi tierrita y mi Junior en mi corazón”, asegura golpeándose el pecho con mucho sentido de pertenencia, más allá de que el acento se le ha modificado un tris.

El hombre que trabaja en una empresa de servicios funerarios, mantiene muy viva su pasión por el ‘Tiburón’ y su terruño.

“Acá me ha ido bien. Nos tratan bien a los barranquilleros, pero con lo del fútbol sí hay mucho fanatismo, por eso no tengo puesta la camiseta. Ya estoy ad portas de terminar aquí con mi trabajo para regresar a mi Barranquilla”, expresa Ramírez.

Jeisson Gutierrez Wilson Ramírez Villalba, barranquillero viviendo en Ibagué la final entre Tolima y Junior.

Aunque ya su acento es más interiorano que costeño, Luis Miguel Bernal afirma que es “un barranquillero de pura cepa” y lleva a Junior “en el corazón”.

Llegó a tierras ibaguereñas para visitar a unos familiares y ‘la visita’ se ha extendido 15 años. Tampoco se puso la rojiblanca “por prudencia”.

Los que llegaron para la final

Los sí tenían varios modelos de casacas de Junior eran Fadul Chamié y su sobrino Yáser Jabba, quienes arribaron el domingo a Ibagué procedentes de la capital del Atlántico.

“Junior es algo que une a toda nuestra familia, y vamos siempre al estadio”, expresa Yáser, que junto a su tío y otros parientes cercanos ha tenido la oportunidad de acompañar al equipo en muchos partidos nacionales e internacionales, varios de esos correspondientes a series finales.

Jeisson Gutierrez Fadul Chamié y su sobrino Yáser Jabba están en Ibagué para presenciar la final entre Tolima y Junior.

Se hospedaron en el hotel Sonesta y llevaban puesta la camiseta gris, la segunda de Junior actualmente. Tenían una rojiblanca en la mano para marcarlas con los autógrafos de los jugadores.

Los dos y otro miembro de la familia que los acompaña, Walid Jabba, estarán presentes en el Manuel Murillo Toro.

“Toca mimetizarnos. Vamos a apoyar al Junior en silencio hasta el pitazo final”, dijo Yáser Jabba.

“Nos toca así, de manera oculta”, añade Chamié, que tiene claro, al igual que su sobrino, que habrá “un toque de sufrimiento”, ya típico en las finales de Junior, y por eso prepararon el kit médico para la presión alta.

“Ya están listas las pastillas de Losartán, desde el domingo estamos tomando eso (risas)”, puntualizó Fadul Chamié a modo de broma.