Está listo para dar la batalla. Ya no quiere pensar en lo que pasó antes. El mediocampista Juan Pablo Nieto se siente tranquilo y con confianza para buscar la remontada con el Deportes Tolima en el juego de vuelta de la final de la Liga-II ante Junior, este martes, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro.

Leer también: “Este partido es peligroso”: Alfredo Arias

El volante, que es una de las piezas claves del equipo, dijo que fue un golpe duro el que recibieron en Barranquilla, pero que dejaron ya atrás esa goleada 3-0 en el partido de ida.

“Fue bastante difícil ese camerino al final. Fue una derrota que no esperábamos. No habíamos recibido tres goles desde la primera fecha, fue un golpe difícil. Siendo sinceros, saliendo de ese camerino dejamos todo los negativo atrás. Salimos con la ilusión intacta de darlo vuelta. Nadie nos ha regalado nada para llegar a donde estamos y por 45 minutos no va a cambiar lo que hemos hecho. Si volvemos a ser el equipo que somos lo podemos dar vuelta”, manifestó en la rueda de prensa previa al encuentro decisivo.

El centrocampista le envió un mensaje al hincha pijao y le agradeció por el acompañamiento que han tenido con ellos a lo largo del semestre.

Leer más: ‘El Tiburón’ ya se encuentra en Ibagué

“Ahorita iba saliendo y ya estaba el banderazo en el hotel. Agradecerle al hincha. Esta es una hinchada que últimamente ha sufrido bastante. Hemos tenido varias chances de salir campeones y no hemos podido darle esa alegría. Tenemos una linda chance de cambiar todo eso negativo. Eso es lo que tenemos en la mente todo el cuerpo técnico y nosotros y que pueda cambiar la suerte para nuestro lado”, concluyó.