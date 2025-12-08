Junior tiene todo listo para afrontar su partido ante Independiente Medellín, este lunes, en el estadio Atanasio Girardot, por la última jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

El equipo rojiblanco necesita un empate para avanzar a la final, en donde ya espera el Deportes Tolima.

El entrenador Alfredo Arias realizó algunas variantes en la formación titular con relación al último juego contra América en el Metropolitano.

Junior forma así: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Javier Báez, Jermein Peña, Yeison Suárez; Didier Moreno, Yimmi Chará, Carlos Esparragoza; José Enamorado, Jesús Rivas; Guillermo Paiva.