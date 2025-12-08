Compartir:
Por:  Redacción Deportes

Junior tiene todo listo para afrontar su partido ante Independiente Medellín, este lunes, en el estadio Atanasio Girardot, por la última jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

El equipo rojiblanco necesita un empate para avanzar a la final, en donde ya espera el Deportes Tolima.

El entrenador Alfredo Arias realizó algunas variantes en la formación titular con relación al último juego contra América en el Metropolitano.

Junior forma así: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Javier Báez, Jermein Peña, Yeison Suárez; Didier Moreno, Yimmi Chará, Carlos Esparragoza; José Enamorado, Jesús Rivas; Guillermo Paiva.