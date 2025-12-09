No hay boleta pa’ tanto juniorista. Volaron en un abrir y cerrar de ojos. Después de larguísimas horas de espera en una fila virtual y luchas infructuosas intentando trucos y recomendaciones, muchos aficionados terminaron frustrados en la misión de adquirir una boleta para el primer partido de la final de la Liga II, que afrontarán Junior y Tolima, este viernes, a partir de las 8 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

W Arena, que a las 3:45 p. m., todavía tenía 60 mil personas en fila en su página web procurando comprar una entrada para la finalísima, informó que ya no hay tiquetes disponibles, solo los que se reservaron hasta el miércoles (6 p. m.) a los abonados.

W Arena mostraba este mensaje en su página a las 3:30 p.m. de este martes.

La boletería para el desafío inicial entre ‘Tiburones’ y ‘Pijaos’ se vendió muchísimo más rápido que pan caliente.

Apenas se abrieron las taquillas virtuales de W Arena, el operador de la boletería de los rojiblancos, la pantalla empezó mostrar más de 60 mil personas conectadas en busca de boletas.

En las primeras horas abrieron la comercialización de las entradas y antes de 4 de la tarde no existían boletas de ninguna localidad. Las tribunas de Sur y norte fueron las primeras que arrasaron. Se extinguieron antes del mediodía.

Había que tener paciencia y demasiada suerte para acceder a la compra. Miles de personas fracasaron en el intento y las quejas no se hicieron esperar en redes sociales.

Leer también: Deportes Tolima, un rival de mucho cuidado y que llega lleno de confianza a la final

Los hinchas más fieles y creyentes, los que apoyaron al equipo con abonos para la temporada regular y para los cuadrangulares semifinales, son quienes tenían su entrada reservada. Tienen plazo hasta el miércoles, a las 6 p. m., para hacer efectiva la reserva y asegurar el ingreso.

Seguramente, como suele ocurrir en este tipo de eventos, habrá una buena cantidad de boletas en manos de los revendedores.