Junior volvió a instalarse en una final del fútbol profesional colombiano. El equipo rojiblanco, que selló este domingo su clasificación a la definición de la Liga II-2025, se medirá por el título ante el Deportes Tolima, en una serie que comienza este viernes en ‘el Metro’ y culminará el próximo martes en Ibagué.

El gran cuadrangular realizado por los dirigidos por Alfredo Arias lleva nuevamente al cuadro barranquillero a una gran final en el FPC, una historia que ya parece escrita con tinta permanente en la última década y media de nuestro balompié.

Desde aquel 2008, cuando el equipo rojiblanco eludió el descenso, comenzó una era de protagonismo absoluto. Junior ha convertido en costumbre disputar finales. La de este año será la número 20 en los últimos 16 años, una cifra que lo posiciona como uno de los equipos más consistentes del país. Entre Liga, Copa y Superliga, el cuadro tiburón ha construido una presencia sostenida en los momentos más determinantes del fútbol colombiano.

Cuando se revisa la lista de finales jugadas por el ‘Tiburón’ desde 2009, la magnitud del ciclo salta a la vista. En 2009, 2010 y 2011 disputó una de las dos finales en esos años; en 2012 sumó una por Superliga; en 2014 volvió a jugar por el título del torneo local; y en 2015 y 2016 llegó a dos finales por año, en Liga y Copa, consolidando un periodo de alto rendimiento que siguió extendiéndose.

20 finales, 16 años pic.twitter.com/UWZevrxvLn — Willy (@WillyFPC) December 9, 2025

El 2017 trajo otra final de Copa y entre 2018 y 2019 vivió uno de los años más intensos de su historia reciente, jugando tres finales consecutivas de Liga, ganando dos títulos, y alcanzando también la instancia decisiva en la Copa Sudamericana, donde cayó por penales ante Atlético Nacional. En ese 2019 también alzó el título en la Superliga. Sin duda, una de las campañas más prolíficas para cualquier club colombiano.

En 2020 volvió a disputar una Superliga y, aunque en 2021 se fue en blanco, su retorno en 2022 con una final de Copa y las posteriores finales de 2023 (Liga) y 2024 (Superliga) prolongaron una estadística que impresiona por su estabilidad.

Ahora, con la final de la Liga II-2025, Junior confirma un recorrido de élite: 20 finales entre 2009 y 2025, distribuidas entre Liga, Copa y Superliga, además de aquella recordada participación internacional en Sudamericana.

Este rendimiento lo ubica además en el grupo selecto de clubes colombianos con más finales ligueras disputadas desde la instauración de los torneos cortos en 2002. Solo Atlético Nacional (16) supera su registro en Liga, mientras Junior suma 13 finales, por encima de tradicionales como el DIM (12), Tolima (10), Santa Fe (9) o Deportivo Cali (7). El dato confirma una presencia contundente: Junior se volvió un visitante habitual en las finales del FPC.

Esta nueva final de Liga ante el Deportes Tolima no será solo un nuevo capítulo, sino la consolidación de una tendencia. Ahora el objetivo es uno solo, alcanzar esa anhelada undécima estrella para regalársela a sus hinchas en esta Navidad.