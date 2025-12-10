En un encuentro agradable, amable y feliz, Checo Acosta y Santiago Cruz, dos grandes artistas del país, demostraron que son tan apasionados por el fútbol como lo son por la música.

El intérprete de la Checumbia, Chemapalé y otros grandes clásicos carnavaleros y tropicales, dejó en evidencia que es un furibundo seguidor de Junior, mientras que el cantautor de ‘Y si te quedas, ¿qué?’ y otros inolvidables éxitos demostró que su corazón late por el Deportes Tolima.

Los dos fueron invitados al programa F90, de Espn, e intercambiaron palabras, sonrisas, bromas, folclor futbolero, canciones alusivas a los dos equipos y desconocidas anécdotas como una que contó el Checo: “En 1995, Junior fue campeón a pesar de perder 3-1 con Santa Fe, en Bogotá. Yo estaba en el estadio con Shakira. Tratamos de subirnos en el avión de regreso a Barranquilla de Junior, Shakira, que no era tan conocida en ese momento, y yo quisimos montarnos, pero no nos dejaron (risas)”.

Cruz, por su parte, recordó que sí coincidió en el vuelo de retorno con el cuadro pijao después de conseguir su primera estrella en el segundo semestre de 2003.

Contó que cantó El bunde tolimense, canción típica e himno del departamento del Tolima, en el arribo de los integrantes del equipo, y que terminó con un par de camisetas de prácticas de dos de los futbolistas que dieron la primera vuelta olímpica del club vinotinto y oro.

Ya en el remate del duelo musical y futbolero, Checo le dijo a Santiago Cruz que si Junior perdía la final, lo invitaba a su establecimiento en Barranquilla (‘La oficina del Checo’) y le hacía un “arroz de butifarras”.

‘Santi’ Cruz le hizo otra propuesta al soledeño y estuvieron de acuerdo. Ambos se comprometieron: si Tolima pierde, Cruz se pone la camiseta de Junior, si ‘el Tiburón’ es el que sucumbe en la final y ‘el Pijao’ se queda con el título, Acosta se vestirá con la casaca de la escuadra ibaguereña.

“Grabamos un video y lo subimos a redes”, afirmó Cruz. Checo aceptó la apuesta.

Los dos coincidieron en hacer un llamado a las hinchadas de ambos equipos para que disfruten en paz la fiesta del fútbol, sin ningún acto de violencia ni nada que lamentar.