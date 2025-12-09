Aunque no sabía todavía si Junior o Nacional era su adversario en la final de la Liga II, Lucas González rechazó de inmediato el remoquete de favorito. El técnico del Deportes Tolima prefirió asumir un rol más fotogénico y simpático, el del equipo ‘guerrero y humilde’ que sueña con coronarse campeón. Gambeteó el disfraz de Goliat y se puso el de David.

Leer también: Estos son los precios de la boletería para la final Junior vs. Tolima en el Metropolitano

“Sí, esa derrota con Envigado nos sirvió, como nos sirvió la derrota con Medellín y la derrota con Bucaramanga. Fueron aspectos aislados del juego, cosas puntuales que yo vi, analicé y dije: bueno, si estos errores no los cometemos va a ser muy difícil que perdamos partidos. Y ahora eso es justo lo que ha pasado, pero no por eso somos favoritos nosotros. Vuelvo y repito: en el fútbol, y en cualquier industria, tendría que ganar el que más dinero invierte y seguramente si la final es con Junior, ellos invierten más dinero que nosotros. Sin duda ellos tendrán que ser los favoritos, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo con sacrificio, humildad y compromiso”, dijo González, en la rueda de prensa posterior a la victoria de sus dirigidos sobre Fortaleza, por marcador de 1-0, cuando apenas se empezaba la jornada que definía el finalista del cuadrangular A.

Leer también: Junior, 20 finales en 16 años

“Hay que plantear bien los partidos y que los chicos salgan allá, intenten quitar la pelota e imponer nuestras condiciones desde donde nosotros podemos. Si lo hacemos bien, tendremos posibilidades de ser campeones”, agregó González.

“Junior es el favorito, invierte más dinero que el Tolima”, dijo Lucas González. pic.twitter.com/oEkk9ZMU80 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 9, 2025

En todo caso, el joven timonel evidenció cierta alergia a asumir un rol protagónico que pueda significar presión para sus pupilos, aunque después puso la modestia aparte y consideró que el conjunto pijao es el que mejor juega al fútbol, y que lo sigue el Fortaleza.

Leer también: “Vamos a ir por la final desde el primer minuto”: Alfredo Arias

“Se lo dije a mi equipo: analizando, creo que después del juego de nosotros, Fortaleza es el equipo que mejor juega al fútbol. Ahora tú puedes jugar bien al fútbol y perder. Eso siempre puede pasar”, opinó.

El orientador bogotano le solicitó a la hinchada vinotinto y oro que entienda los momentos que puede llegar a tener el equipo en la serie final.

Leer también: Junior 1, Medellín 2: ¡A la gran final!

“Estamos muy cerca, tenemos la posibilidad de cerrar en casa, vamos a enfrentar al otro mejor equipo de Colombia, por eso es una final, entonces va a ser difícil, va a haber momentos que los vamos a sufrir en los dos partidos. Cuando estemos sufriendo, esperemos que la gente esté ahí apoyándonos. Ojalá que este estadio esté lleno, que nosotros abajo vamos a hacer todo lo posible para que se sientan orgullosos y les entreguemos ese título aquí en su casa”, puntualizó sobre la final.

Al ser interrogado sobre si Deportes Tolima era visto por él como un club de paso mientras aparece una escuadra con mayor poderío económico, Lucas González explicó que se quiere quedar un largo tiempo en Ibagué y afirmó: “Lo que yo puedo asegurar es que de acá no me voy a ir por plata”.

Leer también: “Queremos el título para toda Barranquilla”: Javier Báez