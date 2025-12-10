El duelo por la final de la Liga II‑2025 trae consigo un cara a cara táctico interesante entre el Junior de Alfredo Arias y Deportes Tolima de Luque levanta muchas expectativas.

EL HERALDO hace un análisis comparativo, posición por posición, de los jugadores que conforman la posible formación titular de ambos equipos para estos dos partidos de la final, la cual se inicia este viernes, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Mauro Silveira vs. Neto Volpi

Silveira llega a esta fase decisiva siendo pieza fundamental del equipo rojiblanco. Salvador en los cuadrangulares, con atajadas espectaculares ante Medellín, América y Nacional. Se le pedía más de esto en la fase ‘Todos contra todos’ y sacó lo mejor de su repertorio en las semifinales, donde recibió seis goles, ninguno bajo su responsabilidad, sacando un arco en cero. Frente a él, Neto Volpi, arquero brasileño del Tolima, quien simboliza una de las caras más experimentada y confiables del equipo pijao en definiciones. Pese a que en gran parte del torneo ha sido suplente, su presencia aporta seguridad bajo los tres palos. Jugó los últimos partidos del cuadrangular por la lesión que sufrió el arquero titular Cristopher Fiermarin, otro gran cancerbero que tiene el vinotinto y oro, equipo que solo recibió un gol en los cuadrangulares semifinales.

Jhomier Guerrero vs. Yhorman Hurtado

Jhomier ha sido un elemento importante en Junior especialmente en condición de local. Cuando está en un buen nivel aporta mucho en salida por su costado. Se le ha criticado un poco la desobediencia defensiva, lo que le ha costado salir de la titularidad en algunos juegos para darle paso a Edwin Herrera, un lateral más equilibrado. Del lado de Tolima, Yhorman Hurtado cumple funciones defensivas con regularidad y tiene buen sentido de recuperación. También aporta en salida. Se ha consolidado por esa banda derecha del equipo pijao. Piza clave en el andamiaje del equipo dirigido por Lucas González, un técnico joven e innovador que apuesta mucho por la salida de sus laterales de manera constante.

Javier Báez vs. Marlon Torres

Báez aporta experiencia y firmeza. Es uno de los líderes del equipo. Llega a esta final con lo justo en la parte física, superando recientemente una lesión de rodilla que lo sacó prácticamente de todos los cuadrangulares. Solo jugó 135 minutos, repartidos en 45 en el primer juego y 90 en el último, cuando reapareció. Antes de la lesión era uno de los jugadores con más minutos en la plantilla este semestre, mostrando una gran regularidad. Brinda firmeza en duelos aéreos y en marca personal. Su rival directo, Marlon Torres, uno de los pilares defensivos de Tolima, acostumbrado a los duelos físicos y con buenos desempeños en la retaguardia. Su experiencia es clave en el Tolima.

Jermein Peña vs. Anderson Angulo

Peña es un jugador clave en la defensa de Junior. Cuando está bien y concentrado puede ser, fácilmente, uno de los mejores centrales del FPC, no solo por las cualidades futbolísticas que tiene sino también por la actitud y la enjundia que muestra. Impulsa al equipo desde atrás y se muestra muy seguro en los duelos personales, brindando mucha seguridad. Angulo, por su parte, ofrece una opción confiable como defensa central, con presencia física y experiencia, ideal para cerrar espacios y contener ataques. Lleva dos años consolidado en el Tolima como el complemento ideal de Marlon Torres.

Yeison Suárez vs. Junior Hernández

Yeison es clave en la salida limpia del balón y en apoyo ofensivo por su costado. Ha sido, sin duda, uno de los elementos más importantes del equipo rojiblanco en el semestre, pero ha llegado a esta fase decisiva con lo justo en la parte física, bajando el nivel de forma considerable. En los cuadrangulares fue titular inamovible, pero con un nivel discreto. Hernández, por su parte, debe vigilar con recelo su banda, contener llegadas y sumarse al ataque cuando el juego lo permita. Es un jugador con buen recorrido, que aporta más en fase ofensiva que defensiva.

Guillermo Celis vs. Brayan Rovira

Celis representa en Junior la idea de contención, orden y transición. Es un líder, uno de los capitanes del equipo y una de las piezas más importantes en la parte futbolística. El Junior es uno con Celis y otro sin él, se demostró una vez más en ese último juego de los cuadrangulares ante el Medellín. El mediocampista sincelejano llega a esta final con lo justo, luego de sufrir una lesión de rodilla que lo apartó del último juego. Todo apunta a que podrá ser parte de la final, a la espera de ver en qué nivel llega o hasta donde puede dar. Rovira, por su parte, es un volante de mucho recorrido, de buen pie y con capacidad para conectar la defensa con el ataque, mostrándose fluido en la distribución del balón. Tiene experiencia en este tipo de partido y otra de las piezas fundamentales del equipo, con tres goles en su bolsillo este semestre.

Didier Moreno vs. Juan Pablo Nieto

Didier Moreno aporta experiencia y control en la zona central, clave para equilibrar al equipo. Pero también aporta gol, siendo fundamental en los cuadrangulares, donde despejó muchas dudas con su nivel. Anotó dos goles importantes y se complementó bien con Celis y con Chará en esa labor de contención y equilibrio. No es un jugador dotado técnicamente, pero compensa esa falencia con su entrega y aporte en fase ofensiva. Nieto, por su parte, ofrece equilibrio, técnica y claridad para salida desde la media, siendo una opción interesante para romper líneas rivales. Es el pilar del Tolima y, a diferencia de Didier, su fuerte sí recae en su buen pie y en la excelente visión y control del juego.

José Enamorado vs. Jersson González

Este debe ser, sin lugar a dudas, el mano a mano más desequilibrado. De un lado está Enamorado, el mejor jugador de Junior en el semestre y, por qué no, el jugador más desequilibrante del FPC. El barranquillero brinda velocidad, habilidad, ingenio, claridad y llegada constante a gol, ya sea para asistir o para anotar (cinco goles y cuatro asistencias este semestre). Vive su mejor momento en Junior y en su carrera deportiva. Lo único negativo es que llega a esta final bastante golpeado, ya que ha sido presa favorita de los defensas rivales. Del otro lado estará Jersson González (tres goles y dos asistencias), un extremo con buena capacidad ofensiva, con experiencia reciente en goles y movilidad en el frente. Es un jugador que ha crecido mucho en el último año, convirtiéndose en uno de los de rendimiento más regular en el equipo de Lucas González.

Yimmi Chará vs. Kevin Pérez

Chará es pieza clave de Junior y hombre de confianza del técnico Alfredo Arias. Se encarga de aportar desequilibrio, talento, llegada y sacrificio, porque ayuda en los dos lados de la cancha. Cuando hay que salir jugando, ahí está Chará, pero si hay que defender y cubrir espacios, ahí también está Chará para dar una mano a Celis y Didier Moreno. Su nivel en los cuadrangulares semifinales aumentó, siendo uno de los elementos más importantes. A lo largo del semestre ha anotado dos goles y ha dado seis asistencias. Kevin Pérez, por su parte, es un mediocampista con recorrido, capacidad de marca y llegada, lo que podría neutralizar la ofensividad del rival. Su punto débil, el poco aporte en fase ofensiva, anotando solo un gol este semestre y sin dar asistencias.

Bryan Castrillón vs. Mauricio González

Como extremo o volante ofensivo, Castrillón (cinco goles; tres asistencias) con Junior puede usar su velocidad para crear peligro por banda y asistir al centro delantero. Pero su semestre no ha sido regular. Ha venido de más a menos, mostrando muchas falencias en los partidos decisivos, pese a ese gol importante que anotó en el último duelo ante el Medellín. Si mejor en la final, será pieza fundamental. Del otro lado está Mauricio González, elemento importante del equipo pijao. Su aporte no solo se centra en los cinco goles y las tres asistencias que ha dado, sino en la mano que da en ese trabajo de ida y vuelta del Tolima de Lucas González y en la forma como se ha complementado con jugadores como Kevin Pérez, Nieto, Rovira y Jersson González, conformando un mediocampo equilibrado y funcional.

Guillermo Paiva vs. Adrián Parra

Paiva ha sido un elemento importantísimo en la ofensiva rojiblanca. Un ‘9’ que aporta fútbol, que se asocia, que hace un gran trabajo de pívot, que va bien en el juego aéreo y que ha marcado uno que otro gol, siendo eso, en medio de todo lo bueno, su mayor falencia, anotando este semestre seis goles y cuatro asistencias, pero yéndose en blanco en muchos partidos consecutivos, lo que generó una que otra crítica en su contra. Mientras que el principal referente en el ataque del Tolima es Adrián Parra, un jugador habilidoso, con carácter para disputar balones y que mostró su mejor faceta en los cuadrangulares, anotando tres goles, los mismos que marcó en toda la fase ‘Todos contra todos’. Ambos delanteros carecen de gol constante, pero aportan al colectivo.

El recorrido y la plantilla de ambos equipos sugieren que la final será tan táctica como emocional. Junior buscará imponer su juego de ataque y versatilidad, mientras Tolima apelará a su experiencia defensiva, control del mediocampo y efectividad en espacios reducidos. La serie promete intensidad, estrategia y una puja por el título que definirá al campeón del semestre.