Caimanes de Barranquilla derrotó la noche de este martes 6-4 a los Tigres de Cartagena en el estadio Édgar Rentería, para mantener su paternidad ante los felinos.

Triunfo que le sirvió para mejorar su cuenta de ganados y perdidos a 7-1 y reforzar su liderato en el torneo.

El juego fue ganado por Jean Herrera en condición de relevo, tras actuar 1.1, en los que apenas le dieron un imparable y ponchó a un rival.

La derrota la cargó el relevo Erling Moreno, quien en una entrada recibió un imparable, ponchó a uno, pero permitió una carrera.

El salvado se lo adjudicó Emilker Guzmán, quien llegó a dos rescates en el torneo, tras lanzar la novena entrada.

Con el juego empatado a cuatro, Dilson Herrera conectó elevado de sacrificio al bosque de la derecha para empujar en pisa y corre a Juan Fernández para el 5-4.

El definitivo 6-4 llegó en la octava entrada, gracias a un batazo de Jaider Morelos que se fue de sencillo al jardín central para fletar hasta la registradora a Carlos Arroyo.

Durante el partido, los Saurios vinieron de atrás con la chispa que aportó un largo cuadrangular por la izquierda del barranquillero Fabián Pertuz.

Así mismo, le sacaron provecho a la porosidad de la defensiva cartagenera, que les abrió la puerta a la remontada.

Por Caimanes se destacó Michael Arroyo de 3-2 con una impulsada. Fabián Pertuz de 3-1, con un jonrón, una empujada y una anotada. Carlos Arroyo, de 3-1 con dos anotadas.

Caimanes jugará este miércoles en Cartagena, en el segundo compromiso de la serie.