Un hombre identificado como Cristian José Salinas Boeth, conocido como ‘Cristian Cultura’, fue asesinado a bala en la noche del pasado miércoles 10 de diciembre en el barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla.

Leer también: Caen integrantes de ‘Los Costeños V’ en operativo simultáneo en Barranquilla

El hecho ocurrió a las 7:30 de la noche, cuando la víctima se encontraba realizando arreglos en la fachada de su vivienda. Cuando en ese momento llegaron al lugar dos sujetos en una motocicleta Boxer negra.

El parrillero descendió, sacó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades dejando a Salinas Boeth tendido sobre el piso muriendo en el sitio.

De acuerdo a información suministrada por las autoridades, el joven había iniciado una relación sentimental hace aproximadamente un mes con una mujer que anteriormente habría sostenido una relación con alias ‘Mata Gatos’, integrante de la estructura delincuencial ‘Los Mata Gatos’, que opera en la zona bajo mando de ‘Los Costeños’.

Los allegados señalaron que Salinas se dedicaba a la albañilería y trabajaba en una obra en el sector de Los Almendros. Sin embargo fuentes oficiales confirmaron que la víctima tenía una anotación judicial por hurto.

El caso quedó a disposición del CTI, mientras unidades de la Policía adelantan labores de vecindario y recolección de información que permita identificar a los responsables.