Una operación articulada contra el crimen organizado permitió a la Policía Metropolitana de Barranquilla desmantelar parte del componente operativo del GDO ‘Los Costeños V’, organización vinculada a homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes en el suroriente de la ciudad.

La acción fue ejecutada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) mediante cinco allanamientos realizados en los barrios Rebolo y San Roque.

Como resultado, fueron capturados cuatro presuntos integrantes por orden judicial y dos más fueron notificados por los delitos de homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Durante los procedimientos también se registraron dos capturas en flagrancia relacionadas con la imitación o simulación de alimentos, una actividad ilegal utilizada para la elaboración de licor adulterado.

En los inmuebles intervenidos, los investigadores incautaron dos celulares y 116 botellas de licor adulterado de distintas marcas reconocidas, además de un alambique artesanal que, según la institución, era utilizado para procesar bebidas adulteradas, una práctica que representa un grave riesgo para la salud pública debido a la ausencia total de controles sanitarios.

De acuerdo con las autoridades, este golpe afecta directamente a las capacidades delictivas de ‘Los Costeños V’, estructura con presencia en Rebolo, La Luz, Chinita y San Roque.

La organización estaría involucrada en dos homicidios recientes registrados en Rebolo, en el marco de las disputas que sostiene con el GDO ‘Los Pepes’ por el control de rentas criminales.

Los detenidos presentan múltiples anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, concierto para delinquir, extorsión y daño en bien ajeno.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que el operativo es fruto de un trabajo investigativo sostenido contra estructuras criminales de alto impacto.