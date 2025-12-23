El inicio de un nuevo año siempre trae consigo gran expectativa entre los aficionados a la astronomía, y 2026 no será la excepción.

Durante este periodo se presentarán fenómenos astronómicos de gran relevancia, algunos de ellos esperados desde hace más de cien años, lo que convierte al año en uno de los más atractivos para la observación del cielo.

Entre los eventos más llamativos se encuentran los eclipses solares, un espectáculo natural que transforma el día en penumbra y despierta el interés tanto de expertos como de curiosos.

No todos los eclipses solares se observan de la misma forma. Existen varios tipos, dependiendo de la posición y distancia entre la Luna y la Tierra.

Tipos de eclipses solares

Eclipse solar total: ocurre cuando la Luna cubre por completo el disco solar, permitiendo observar la corona del Sol.

ocurre cuando la Luna cubre por completo el disco solar, permitiendo observar la corona del Sol. Eclipse solar anular: se presenta cuando la Luna está más alejada de la Tierra y no cubre totalmente el Sol, formando el llamado “anillo de fuego”.

se presenta cuando la Luna está más alejada de la Tierra y no cubre totalmente el Sol, formando el llamado “anillo de fuego”. Eclipse solar parcial: solo una parte del Sol queda oculta.

solo una parte del Sol queda oculta. Eclipse híbrido: puede cambiar de anular a total a lo largo de su recorrido por la Tierra.

Calendario de eclipses solares en 2026

Durante 2026, se producirán dos eclipses solares visibles desde distintas regiones del planeta: el

17 de febrero de 2026 será el eclipse solar anular. Tendrá lugar durante la Luna nueva. Será visible de forma parcial en el sur de Argentina, Chile y varias zonas del continente africano. En la Antártida, el fenómeno permitirá observar claramente el anillo de fuego alrededor de la Luna.

Le sigue el 12 de agosto de 2026 con un eclipse solar total. Este evento será especialmente significativo, ya que marcará el primer eclipse solar total visible en España en más de un siglo. También podrá apreciarse en su totalidad desde el Ártico, Groenlandia e Islandia. En regiones del norte de América, así como en partes de África y Europa occidental, será visible de manera parcial.

¿Podrá ver eclipses solares en Colombia en 2026?

En 2026 no será posible observar eclipses solares desde Colombia. No obstante, el país sí será testigo de dos eclipses lunares: uno total el 3 de marzo de 2026 y otro parcial el 28 de agosto del mismo año.