Este 7 diciembre 2025 se podrá disfrutar de es la lluvia de meteoros Púpidas-Vélidas, un fenómeno poco conocido, pero valorado por los observadores del cielo por su belleza.

En Colombia se podrá ver y a diferencia de otros eventos que concentran toda su actividad en una sola fecha, las Púpidas-Vélidas están asociadas a dos corrientes distintas que se manifiestan durante el año una en abril y otra en diciembre.

Esta segunda aparición tendrá condiciones favorables para la observación gracias a la posición del radiante y a la menor interferencia de la luz lunar.

La lluvia tiene su origen en los restos que dejó a su paso el cometa 26P/Grigg-Skjellerup, cuyos fragmentos permanecen en el recorrido que atraviesa la Tierra cada año. Cuando esas partículas ingresan a la atmósfera terrestre a alta velocidad, se desintegran y producen los destellos visibles.

El punto desde donde parecen surgir, conocido como radiante, se ubica en la constelación austral de Puppis, muy cerca de Vela. Esto hace que el fenómeno sea más favorecido en los países del Hemisferio Sur, aunque naciones cercanas al ecuador, como Colombia, también logran apreciarlo en las últimas horas de la noche.

¿Qué se podrá ver desde Colombia?

Colombia no cuenta con la misma altura del radiante que se aprecia en países más australes, pero sí tiene una ventaja que su posición permite observar el ascenso del radiante justo antes del amanecer.

Con cielos despejados y sin contaminación lumínica, se estima una visibilidad de 5 a 10 meteoros por hora, una cantidad moderada, pero suficiente para quienes disfrutan de los fenómenos celestes más serenos y de ritmo pausado.

La actividad de esta lluvia se registra entre el 1 y el 15 de diciembre, pero las proyecciones indican que la madrugada del 7 de diciembre de 2025 será el mejor momento para observarla.

Una de las características más atractivas de las Púpidas-Vélidas es la baja velocidad de sus meteoros, que viajan alrededor de 18 km/s.

Esto genera destellos más largos y visibles durante varios segundos, lo que convierte la experiencia en una observación ideal para quienes no cuentan con equipos especializados.

Consejos para ver la lluvia de meteoros Púpidas-Vélidas en Colombia