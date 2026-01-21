Nuestro planeta Tierra se encuentra en alerta ante la llegada de la mayor tormenta solar en más de dos décadas.

Este episodio que conlleva una poderosa eyección de masa coronal, originada por una llamarada solar extrema, avanzó desde el Sol a velocidades extraordinarias y desencadenó una tormenta solar y alertas en los principales centros de monitoreo del clima espacial del mundo.

De acuerdo a expertos, el impacto ya mostró efectos visibles como la aparición de auroras en regiones donde casi nunca se observan. Este fenómeno obligó a los operadores de infraestructuras críticas a revisar los sistemas satelitales, de navegación y eléctricos.

¿Puede haber tormenta geomagnética de nivel G4?

Los servicios meteorológicos espaciales advirtieron que el fenómeno alcanzó niveles que no se registraban desde octubre de 2003.

Cabe resaltar que antes de la llegada de este fenómeno, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos advirtió sobre una posible tormenta geomagnética de nivel G4, una categoría asociada a riesgos serios para la estabilidad de las redes eléctricas y el funcionamiento de satélites.

Los sistemas de protección juegan un papel decisivo en la fase de la escala, ya que pueden desconectar componentes clave para evitar daños mayores, lo que incrementa la posibilidad de interrupciones.

La tormenta solar no se manifestó como un evento aislado, sino que fue parte de una secuencia de erupciones asociadas a una región activa del Sol, caracterizada por un grupo de manchas solares de gran tamaño, según explicaron expertos.

Dicho contexto explica por qué los especialistas no descartan nuevos episodios en los próximos días. Además, la actividad solar atraviesa una fase de crecimiento dentro de su ciclo natural, un patrón de aproximadamente once años que alterna periodos de calma con otros de gran intensidad.