Aunque el final de Stranger Things ya tiene fecha, el mundo de Hawkins está lejos de despedirse. Netflix ha revelado los primeros detalles de Stranger Things: Tales From ’85 (‘Stranger Things: Relatos del 85’), una serie animada que expandirá el universo creado por Matt y Ross Duffer y que debutará en 2026.

La producción, liderada por el showrunner Eric Robles (Glitch Techs), promete capturar “la magia de Hawkins de una nueva forma”, según adelantó su creador.

Ambientada en el invierno de 1985, justo entre los sucesos de las temporadas 2 y 3, la historia seguirá a los personajes ya conocidos enfrentando una nueva amenaza sobrenatural. “Nuestros héroes deben luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza al pueblo”, indica la sinopsis oficial. Y, como advierte Robles, “pronto aprenderán que nada es lo que parece”.

En esta aventura animada, el elenco de voces estará encabezado por Brooklyn Davey Norstedt como Eleven, Jolie Hoang-Rappaport (In Your Dreams) como Max, Luca Diaz como Mike, Elisha “EJ” Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Ben Plessala como Will y Brett Gipson como Hopper. A ellos se suman Odessa A’zion, Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips, quienes se integran al universo de Hawkins con nuevos personajes.

“Con la animación no hay límites”, explicó Ross Duffer durante la presentación del primer vistazo, lanzado en el marco del Stranger Things Day. “Eric y su equipo pueden ir más allá de lo imaginable… y lo han hecho”. Robles, por su parte, invitó a los fans a prepararse para una experiencia distinta: “Tomen su linterna, su mochila… porque esto va a ser increíble”.

La serie está producida por Upside Down Pictures, el sello de los hermanos Duffer, junto a Flying Bark Productions, 21 Laps (la compañía de Shawn Levy y Dan Cohen) y la productora Hilary Leavitt. “No podríamos estar más impresionados con lo que Eric Robles y su equipo han creado: los guiones y el arte son increíbles, y no podemos esperar para compartir más con ustedes”, dijeron los Duffers a Tudum.

Mientras los fanáticos aguardan más novedades de Tales From ’85, Netflix ha anunciado también la cuenta regresiva para el esperado cierre de la saga original: la quinta y última temporada de Stranger Things llegará en tres tandas. Los primeros cuatro episodios se estrenarán el 26 de noviembre, seguirán tres más el 25 de diciembre, y el gran final se verá el 31 de diciembre.

Y como si fuera poco, este 6 de noviembre a las 8 p.m. (EST) se celebrará el Stranger Things 5 Virtual Watch Party, un evento transmitido en vivo por Tudum con entrevistas al elenco, apariciones sorpresa y un adelanto exclusivo: los primeros cinco minutos del episodio inicial de la temporada final.

Entre el cierre de la historia que conquistó a una generación y el renacimiento animado que traerá de vuelta el espíritu ochentero, Stranger Things demuestra que Hawkins aún tiene muchas puertas por abrir.

